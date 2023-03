Yordan Álvarez hará su debut de pretemporada con los Astros el jueves

EL NUEVO DIARIO, HOUSTON.- El estelar cañonero de los Astros, el cubano Yordan Alvarez, finalmente hará su debut de pretemporada el jueves, cuando su equipo se mida a los Nacionales en The Ballpark of the Palm Beaches.

Álvarez se reportó a los campamentos con dolores en su mano izquierda y no pudo comenzar a hacer swing sino hasta el 9 de marzo.

El manager de los Astros, Dusty Baker, mantiene la esperanza de que el cubano esté listo para el comienzo de la temporada regular el 30 de marzo.

