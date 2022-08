Yomare Polanco dice no volvería aspirar a cargos electivos por falta de garantías y descrédito de la JCE

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, NUEVA YORK.-El doctor Yomare Polanco dijo que no volvería aspirar a cargos electivos en el exterior por la supuesta falta de garantías constitucionales, irrespeto a los derechos civiles de los electores, el descrédito del sistema electoral y la poca confianza de la que goza la Junta Central Electoral (JCE), actual de la República Dominicana.

Polanco, postulado como candidato a diputado en ultramar por el Partido de la Liberación Dominicana, PLD, en las elecciones 2020, mantiene las denuncias por el alegado caos electoral y desfalco de millones de dólares en la circunscripción 1 de Estados Unidos, reafirmando que su lucha por la comunidad en el exterior no ha terminado.

“Si no se hace lo correcto el voto en Estados Unidos y República Dominicana no tiene sentido, el voto por el que Peña Gómez luchó tanto para que tuviéramos representación aquí no tiene sentido cuando se impone un candidato y se violenta la voluntad del pueblo. Ser legislador de la diáspora no es ser un monigote más de un partido político para subir y bajar la mano, no. Un legislador de la diáspora debe ser un facilitador sensible y conocedor de nuestras necesidades para satisfacerlas por el bien común, sostuvo Polanco.

En una entrevista con Julito y Michael Hazim en el programa Revista 110 que se transmite diariamente por el canal Coral 39, Polanco afirmó que nadie puede aspirar bajo esas condiciones donde no hay garantías de nada.

“Con una junta electoral mediocre y vendida como la pasada y la actual, ninguna persona honesta que se respete aspiraría, recalcó Polanco.

Dijo que la Junta Central Electoral (JCE) anterior ni la actual, generan confianza en los nominados y tampoco en los electores.

Recordó que después de la debacle causada en los comicios 2020 donde descaradamente le robaron el triunfo a la diputación y se pisotearon todos los derechos de los votantes, además de desfalcar alrededor de 5 millones de dólares es cada vez más creciente el desencanto de los Dominicanos de aquí y de allá en contra del voto en el exterior y estoy seguro que la apatía de los Dominicanos para acudir a las urnas se ha incrementado de manera exponencial.

“Es posible que la participación del electorado en el exterior en 2024 sea el más pírrico de la historia debido a la situación de 2020”, explicó Polanco.

Insistió en que el irrespeto a la dignidad del exterior y el silencio cómplice que ampara la impunidad que hasta se mantiene de funcionarios de la JCE pasada y la presente, están contribuyendo a un nivel de desconfianza histórico en el sistema electoral dominicano de los votantes en el exterior.

“Las dos juntas, la de 2020 y la de ahora, no han dicho nada sobre la búsqueda de justicia”, precisó.

“La justicia debe ser aplicada a todos por igual pero eso no es lo que está ocurriendo en la República Dominicana, donde la justicia sigue para un solo lado”, añadió.

Señaló que eso se evidencia en la inercia de todas las instancias judiciales del país que lo forzaron a llevar el caso a la corte federal de Pensilvania en Estados Unidos donde sí espera justicia.

“No es tan difícil entender que cuando hay dignidad y valores, y queremos darles a los demás parte de lo que Dios nos ha dado, tenemos que luchar por lo que es correcto”, indicó Polanco.

“Lo que pasó en Estados Unidos fue una vulgaridad, fue decirles a los pobres: ustedes no tienen derecho a nada”, precisó Polanco.

“¿Para qué hablan de democracia y de que la voluntad de la mayoría es la que debe gobernar, yo gané allá (Estados Unidos) teniendo 3 a 1 por el método de Hondt y ellos lo saben, Abinader, Paliza, Fulcar, Hipólito, Leonel y todos los políticos dominicanos y todos los perremeístas ¿y qué ha hecho el Gobierno del cambio que no ha hecho nada contra la corrupción que hubo en esas elecciones del exterior 2020?”, cuestionó.

“Desaparecieron, trituraron y quemaron los votos haciendo lo que hicieron en contra de la ley y de la justicia americana”, añadió diciendo que los mismos protagonistas del desfalco son quienes produjeron el caos electoral arrebatándole el derecho a la comunidad del exterior de elegir y ser electa”, indicó.

“Troncharon también la posibilidad de crear un nuevo liderazgo que estábamos construyendo con mucho esfuerzo y recursos”, señaló.

Dijo que no ha cambiado y reitera lo ducho desde el primer día: “esto es hasta la última consecuencia, yo no tengo que correr (postularse) porque lo único que he hecho es ayudar a mi familia, que es la comunidad dominicana en el exterior, no a la familia Polanco-Sánchez”.

“Son unos corrutos, se robaron todo, sigue la impunidad y la esperanza que teníamos en Abinader, aquí se demuestra que no va a funcionar”, señaló Polanco.

