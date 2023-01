Yomare Polanco asegura diáspora dominicana debe ser representada de manera digna

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El postulado candidato a diputado de ultramar, Yomare Polanco, manifestó que no persigue dañar el futuro de las elecciones en Estados Unidos, pero sí que se respete el voto de la diáspora dominicana.

“Lo que estamos buscando aquí no es necesariamente que no se celebren las elecciones, porque no quisiera ser yo el verdugo de hacerle esa maldad a la comunidad, a la clase política y al pueblo dominicano, aquí lo que estamos pidiendo es que se ponga orden y regla”, expresó.

Indicó los ciudadanos dominicanos merecen que su país sea representado de manera digna, haciendo honor al avance político logrado por José Francisco Peña Gómez y el grupo de hombres que se fajaron para conquistar el voto en el exterior.

Polanco realizó estas declaraciones durante una conversación telefónica con el abogado Leonardo Suero en el programa “Políticas Nuevas”, que se transmite por la plataforma digital El Nuevo Diario TV.

Narró que el cinco de julio de 2020 en las elecciones de Estados Unidos se formó una mafia entre algunos partidos políticos con el objetivo de perjudicar su candidatura y este tipo de corrupción no está permitido en Estados Unidos.

