Yomare Polanco anuncia su renuncia del PLD

EL NUEVO DIARIO, NUEVA YORK.- El postulado candidato a diputado por el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) en la circunscripción Uno en Estados Unidos, doctor Yomare Polanco, formalizará su renuncia de esa organización política.

El anuncio lo hizo el sábado a través de Canal América 1014 de Optimum, Carivisión Canal 26 de Altice y Claro, 22 de Aster, 46 de Telenord, y Fopppredom, además, en vivo por el Canal de YouTube de “Nosotros en USA”.

“Es hora de renunciar al PLD, basado en los acontecimientos desde el 5 de julio 2020, en mi contra; no me veo en otro papel que no sea renunciar a ese partido, y lo haré próximamente a través de una rueda de prensa, para informarles a mis seguidores en USA, RD y el mundo el rumbo a seguir a favor de la diáspora, nuestras gentes, nuestra democracia y nuestro país”, expresó Polanco.

“No queda más qué buscar en el PLD, todo lo que ha acontecido sobre mi diputación y el país, asimismo otros casos más que han envuelto al partido de Juan Bosch, me da base y causas razonables para decir “renuncio al PLD”, y a todos mis seguidores y amigos que sepan que “el sol brilla cada día más cuando uno se aleja de la penumbra”, dijo.

Añadió: “Llegó la hora de trazar nuevas metas para esta diáspora por la que hemos trabajado, y siento que al lado de una administración como la que tiene el PLD en EE. UU. no se va a lograr ningún avance para nuestra comunidad y nuestro país”.

“Es hora de dejar esas gentes atrás, a un lado, y seguir con nuestros trabajos progresistas, verdaderamente de vanguardia, con gente de vanguardia y no con las personas que hasta ahora ha estado manipulando al PLD en USA, y aquellos en RD lo hacen peor que los apoyan”.

“Tenemos que seguir trabajando para la diáspora de una manera fructífera, beneficiosa para todos y esto tiene que ser en una nueva dirección”, indicó.

“Tengo pruebas demás de la traición que le hicieran a la diáspora y a la dominicanidad el 5 de julio 2020, y con esa traición y hechos que tenemos, la penumbra del PLD tiene que pasar a otro plano lejos de lo que queremos proyectar, que es luz, beneficio, paz, tranquilidad al pueblo dominicano y la diáspora”, sentenció.

