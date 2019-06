Yomaira diputada desde el 2002 ¿de qué estado usted habla señor Meran?

Parece que la desesperación ante lo que es un pleito perdido esta causando serios problemas de conducta a ciertos personajes de los que han llevado la voz cantante en la supuesta defensa de la ¨constitución y la democracia¨ al ver como se desvanecen sus sueños de gloria y objetivos personales, son como un volcán a punto de erupción y por cualquier quítame esta paja reaccionan en forma desconsiderada.

Al señor diputado de San Juan de la Maguana Henry Meran, parece que la tensión esta sacando lo peor que tiene dentro, y ayer se manifestó como un individuo que padece misoginia, algo que le es común a otros personajes de su grupo, y pero aún, padece de amnesia lacunar, que es aquella que hace olvidar algunos episodios de su vida de forma selectiva.

Al señor Meran se le olvidó la historia poiítica de Yomaira Medina, quien es ahora una diputada que es a su vez hermana del Presidente de la República Danilo Medina, pero que fue electa al congreso nacional en el año 2002, cuando el Partido de la Liberación Dominicana, al que se supone pertenece Meran, no solo perdió las elecciones de medio termino, sino que Hipolito y el PRD los patearon de manera aplastante.

Si mal no recordamos, y en el caso nuestro tenemos buena memoria, en las elecciones de ese año el PLD perdió la provincia de San Juan, pero sim embargo Yomaira ganó la diputación y desde ese año mantiene la curul que ganó en buena lid y sin que supongamos ayuda alguna de su apellido y mucho menos del estado, así que lo que dijo el señor Meran en la camara de diputados en el día de ayer no solo fue un intento de desconsideración a su compañera de bloque sino a quien se ganó su puesto a pulso y con trabajo propio con el partido morado en la oposición.

Pero como los malagradecidos tienen a su vez mala memoria, se le olvidó al señor Henry Meran que la curul que ocupa se ganó gracias a que Yomaira Media fue la diputada que a nivel personal, es decir con el voto preferencial, obtuvo mayor cantidad de sufragios a su favor en todo el país, y por lo tanto este señor llegó a ser diputado por la ¨colita¨ con que fue beneficiado por esta altísima votación en la provincia del sur del país.

Hay que recordarle al señor Meran y con el a los múltiples desmemoriados que abundan en nuestro país, que Yomaira es diputada desde el 2002, lo que quiere decir que ganó su curul en esas elecciones, después del PLD salir del gobierno en el 2000, y también ganó en el 2006 y 2010, ambas con voto preferencial donde había que marcar directamente su cara, sin que en ninguno de los casos Danilo, que es su hermano, fuera presidente de la República.

Antes bien podría decirse que a la diputada de San Juan le ha perjudicado de manera personal ser hermana del presidente, pues tuvo que acceder en sus aspiraciones a ser presidenta de la cámara, ocupar el puesto por solo un año, mientras otros en el mismo PLD, cual es el caso de Abel Martínez, estuvo 6 años presidiendo la cámara baja o el hoy senador Julio Cesar Valentín que la ocupó por 4 años, ambos de forma consecutiva.

Solo que parece que el grupo minoritario del PLD parece que ahora la desesperación los lleva a ser afectados de misoginia, y andan debatiendo y formulando que las mujeres solo sirven para acceder a lo que digan sus maridos y deberían quedarse en la casa evitando someterse a las rabietas en insultos de algunos desubicados que pretenden vivir en una burbuja de contradicciones mientras son capaces, como es el caso del señor Meran y otros especialistas en insultos tuiteros, de intentar ofender a quienes tienen como único pecado tener una posición política diferente.

Porque de lo que se trata es de evitar la discusión franca y abierta, que es lo normal en cualquier sistema democrático, porque de las contradicciones es que surgen las soluciones, y en cambio imponer un criterio que choca con la opinión de muchos, y eso solo se resuelve, no con insultos, no con pachotadas como las del señor Meran, no con acusaciones tontas y venderse como víctimas, la única solución y vía que tiene la democracia para resolver las diferencias es con votos, contando quienes están a favor y en contra de una posición determinada.

Antes que argumentar, el señor Meran y otros de su grupo lo que pretenden es imponer un criterio en base al chantaje, algo inadmisible en personas que creemos inteligentes, o se acepta lo que ellos dicen aun estando en minoría, o cualquier mortal se expone a una andanada de inventos, insultos, acusaciones, señalamientos, fantasias y fábulas, en las cuales algunos son especialistas históricamente, por lo que no sabemos como estos ¨genios¨ de la política recogerán todo el odio, maldad y malquerencias que han diseminado contra los únicos que en algún momento los podrían apoyar en los últimos meses.

Lo triste es que en su afán inmenso de imponer un criterio a la mayoría, han ofendido a familias enteras sin ninguna necesidad, y afectan a su propio grupo.Suponemos que Henry Meran y otros iluminados de la actividad política que son sus compañeros de aventura en la cámara de diputados, serán los primeros que como ¨bonzos¨ dominicanos se inmolaran en las escaleras del Congreso Nacional en el momento en que se conozca, si es que se presenta el proyecto de ley, la propuesta de modificación de la constitución, y esto cuente con la aprobación del comité político de su partido, que es el organismo que estatutariamente esta facultado para trazar línea al bloque de diputados del PLD.

Y todo este show de mal gusto montado alrededor de una supuesta defensa a la Constitución, que ni nadie pretende violarla, porque de producirse una modificación tendría que ser cumpliendo los mecanismos que ella misma dispone para ello, y a una sistema democrático que antes que estar en peligro resulta fortalecido a partir de que se devuelve la potestad y soberanía de decidir a quien corresponde, que es el pueblo dominicano, y por mas sofismas que se inventen y argumentos mas o menos esa es la realidad, lo que muchos queremos es simplemente que se deje la decisión a quien corresponde.

Pero como el señor Henry Meran no tiene miedo a nada, tampoco hay que temer en una lucha política donde lo que se confrontan son las ideas, suponemos que estará mas que dispuesto a probar su liderazgo en la provincia de San Juan inscribiéndose en las primarias del 6 de octubre, que serán abiertas y con amplia participación popular, de modo que tendrá la enorme oportunidad de demostrar la enorme cantidad de personas que votarían en su cara en la boleta de la consulta interna del PLD.

Aunque suponemos que en realidad no quiere competir, pues se dice que su ¨pique¨ publico con Yomaira tiene que ver con el rechazo que tuvo la propuesta de su grupo, se dice que el autor es el senador de San Juan ante la previsible derrota que sufriría en las primarias del PLD, en el sentido de reservar las candidaturas de los diputados, senadores y alcaldes con aquello de reelección por reelección, solo que en este caso creemos que cometió el error de dejar salir sus sentimientos ante pleno de la Cámara de diputados.

Parece que como no pudo cumplir con el boicot que encabezó en contra de la aprobación de la Ley de Partidos, este señor fue quien encabezó la comisión donde todo se empantanaba y se bloqueaba, el diputado Henry Meran solo le quedaba lucir sus dotes de maleducado con rasgos de misoginia, pero como ¨no hay plazo que no se cumpla¨ esperemos a ver cuales serán sus resultados en las primarias de su partido, porque esto no se trata de guaperías sino de votos, y en el caso de Yomaira esos votos han sido contados una vez, sino cuatro veces (2002, 2006, 2010, 2016) y eso por el momento no puede mostrarlo este diputado de San Juan.

Por Humberto Salazar

