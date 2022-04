Yohan estrena su nuevo sencillo “Nunca te vi”

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – El joven cantante dominicano Yohan, ganador de la primera temporada de The Voice Dominicana, lanza su primer material musical y audiovisual de la mano de la disquera Universal Music, se trata de ” Nunca te vi” una fresca y romántica bachata pop.

El tema fue producido por Nabález, quien además ha realizado trabajos y colaboraciones con Morat, Juanes, Sebastian Yatra, Aitana, Greeicy entre otros; en cuanto al video oficial, estuvo bajo la dirección de Nicolás Tovar. Ambos trabajos fueron realizados en la ciudad de Bogotá, Colombia.

“Para mí ha sido una gran experiencia, desde que entré a The Voice Dominicana y todo el proceso, que gracias al triunfo he vivido con la disquera; me he disfrutado mucho la de grabación y sobretodo la experiencia de salir de mi país y visitar la hermosa ciudad de Bogotá. Espero que a todos les guste este primer sencillo y se convierta en el favorito de sus playlists”, expresó emocionado Yohan.

“Nunca te vi” narra la historia de una persona que por estar enamorada de la persona equivocada, no podía notar el verdadero amor que tenía a su lado. Con este primer tema Yohan se destaca en la bachata con toques y tendencias modernas, además refresca con un video orgánico, donde la influencer colombiana Laura García tiene una participación especial.

El lanzamiento mundial de “Nunca te vi” fue el 1 de abril de 2022 a través de todas las plataformas digitales y YouTube.

Video Oficial “Nunca te vi” – Yohan

Plataformas Digitales

https://lnk.to/NuncaTeViID

Redes Sociales

@yohan.music

