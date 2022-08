Yohan Amparo y su banda llegan a “Los 40 Summer Fest”

Comparte esta noticia

El evento de la emisora 88.5 Fm será este próximo viernes 12 de agosto en el local Jet Set

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – El joven Yohan Amparo, ganador de la primera temporada de The Voice Dominicana, estrena su banda totalmente en vivo en el tan esperado evento del verano “Los 40 Summer Fest” este viernes 12 de agosto en las instalaciones de Jet Set a partir de las 7.30pm.

El primer show con la banda que Yohan ofrecerá, incluye la interpretación de su hit “Nunca te vi” sonando actualmente en la 88.5 Fm (Los 40) y que ha sido del gusto de la juventud además prepara varias versiones que pondrán a bailar y disfrutar a los asistentes a esta fiesta.

Yohan Amparo actualmente se encuentra participando como jurado en el programa “Pequeños Grandes Talentos” (Quinta Edición) de El Show del Mediodía La Tele Realidad de Iván Ruiz cada viernes entre 12:00 y 2:00 pm por Colorvisión canal 9.

Recientemente el novel cantante realizó una intervención musical a la Asociación de Cronistas de Arte “Acroarte” en la entrega anual del Premio al Mérito Periodístico; también participó en el evento de aniversario del Grupo Apec en el Teatro Nacional, producido por Amaury Sánchez, con una Big Band de 18 músicos, llevando su talento al show de Carmen Elena (ex participante de The Voice Dominicana) en el Hard Rock Café Santo Domingo, haciendo un hermoso dúo con un tema original de Juan Luis Guerra.

El pasado sábado 6 de agosto, Amparo fue invitado especial del cantante Diego Jaar para abrir su concierto en el espacio Galerías 360 y se prepara con toda su banda para dar lo mejor de su música y muchas sorpresas en “Los 40 Summer Fest”.

Próximamente Yohan estará grabando su segundo sencillo, aunque actualmente interactúa en sus redes con versiones cortas de canciones tendencias, logrando amplia aceptación de sus seguidores.

