Yo si miro p’atrá señor presidente

A decir verdad no se quien habló en el acto del Palacio de los Deportes, si el candidato del PRM del 2020, el precandidato del 2024, en condición de no se qué del PRM o en condición de presidente de todos los dominicanos, de todas maneras da igual, no creo que al “number one” eso le sea importante.

Ahora bien, destacó, quien haya sido, que: A los señores del pasado, que aporten o que se aparten, además de que lo peor que se puede hacer es mirar hacia atrás.

Escuche señor presidente, para orientarle un poquito, la verdad que se me complica, pues si miro atrás, veo un país en construcción por todos lados, una economía estable, mejores precios en la canasta familiar, veo funcionando el 911, veo la ciudad encendida con energía eléctrica, le seré honesto, veo delincuencia, pero nunca a este nivel, desayuno escolar, algo importante es que no veo poner excusas ni pedir paciencia, mire presidente, veo un rostro más esperanzador.

Cuando miro atrás también lo veo a usted criticando todo y con la solución de todo a manos, veo mucha gente creyéndole mi señor, pero no veo sus aportes, usted solo dice que sabe lo que hay que hacer.

Miro ahora y veo el rostro de la desesperación, volvieron los viajes en yola, apagones por doquier, comida cara, los constructores perdiendo o asustados, el desayuno escolar, becas, nuevos centros, todo eso se fue al ca..ramba, dígame mi entusiasmado amigo, si las cosas marchan tan bien, ¿por qué y de qué nos piden paciencia?.

Aquí viene mi confusión en si mirar atrás o no, o si tanto a usted como a mí nos conviene lo mismo, pues oiga paisano, resulta que to’esa gente que le creyó se ha desencantado de usted, esa gente quedó atrás y está mirando p’alante, entonces no se si usted debería echarle un ojo también p’atrá.

Para que no me diga usted que mire pa’dentro y vea ese hermoso escenario cargado de un azul iluminado y blanco*, full de gente, yo le apuesto mi querido amigo que esos “popis” estaban bien la mayoría (por favor mire sus declaraciones juradas) y ahora continúan muy bien y los menos afortunados de los que usted tenía al frente en su actividad están comiendo caro pero con grasa.

¿Usted sabe qué me inquieta?, que mientras las cosas están peor, usted con un coro gigante, nos quieren hacer ver que están cumpliendo y estamos cambiando. Eso no fue lo que hablamos, y el cambio será para ustedes, revise eso por favor.

Mi estimado presidente, cuando algunos están gozando en medio de la fiesta se creen que todos estamos gozando, acuérdese que la mayoría no estamos en esa fiesta y somos parte del atrás, lo único que ahora somos más, pues se han sumado los de atrás que usted dejó.

Usted miró al frente suyo, pero mire atrás mi querido amigo, yo mientras tanto miro atrás, lo miro a usted y miro pa’lante.

*Actividad toma de posesión de la autoridad del PRM del domingo 16 de agosto del 2020.

Por Charlie Núñez

