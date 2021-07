“Yo nunca me voy a rendir”, Yermín Mercedes recapacita sobre retiro

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, REDACCIÓN DIGITAL.- El pelotero dominicano Yermín Mercedes dio marcha atrás este jueves sobre la posibilidad de su retiro del béisbol al publicar un mensaje en su cuenta de Instagram, en donde expresa que “yo nunca me voy a rendir” ante el duro proceso que le ha tocado vivir como jugador profesional.

“Yo duré 10 años en ligas menores, yo nunca me voy a rendir. Yo siempre he entendido que el proceso es grande, pero el talento y lo que he demostrado hablan por sí solos, con la mayor humildad le estoy hablando desde el corazón”, publicó el jugador de White Sox.

El jugador pidió disculpas a sus fanáticos si les ha fallado en algo, ya que asegura lleva el béisbol en la sangre.

“Ahora es que falta Yermín Mercedes, gracias Dios por guiarme al buen camino y tomar la decisión correcta, todo el que esté pasando por mi situación agárrese de la mano de Dios que él todo lo puede”, expresó el dominicano.

Yermín publicó el día de ayer realizar una publicación en donde decía lo siguiente: “Its over”, además de agradecer a Dios, a la familia y los fanáticos que le siguen.

“Mi sueño es ser un jugador establecido en las Grandes Ligas, yo siempre le he pedido a Dios que me de la oportunidad que el me brindó hace tres meses, yo me debo a mi familia, a mi organización y a mis fanáticos”, reza parte del mensaje de Yermín.

