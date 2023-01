¡Yo no lo sabía!, ¿Te exonera de consecuencias?

Hermanos y amigos, que el Dios verdadero (Padre, Hijo y Espíritu Santo) les bendiga a todos, Mateo 28:19; en esta oportunidad expondremos el tema: ¡Yo no lo sabía!, ¿Te exonera de consecuencias?, esperando les sea de información, instrucción y edificación.

Bien, comenzamos diciendo que muchas personas cuando se les pregunta acerca de sus deberes, responsabilidades o diferentes funciones en la vida, alegan: “Yo no lo sabía”, esperando que esta frase acerca de su desconocimiento o ignorancia acerca de algunas reglas en la vida los iba a exonerar, eximir o excluir de las consecuencias que vendrán por sus actuaciones inconscientes.

Ahora bien, el hecho de que ignoremos muchas cosas en la vida, no nos impedirá las consecuencias o daños que produce en desconocimiento de las cosas que nos rodean y que deberíamos saber acerca de ellas y quiero presentarles algunos casos y ejemplo de lo que planteamos.

Primero: Yo no sabía que ahí había un hoyo destapado, yo no sabía como manejan los motoristas aquí en R.D., yo no sabía que había ladrones y atracadores en la calle, yo no sabía que había que pararse cuando hay luz roja del semáforo, yo no sabía que comer con tanta grasa tapaba las venas y las arterias, yo no sabía que por tanta relaciones sexuales y variadas me iba a dar SIDA, yo no sabía que fumar podría dañarse los pulmones, yo no sabía que no debía manejar en esta de embriaguez, yo no sabía que esa persona era el dueño o jefe de la empresa, yo no sabía que por eso iba caer preso, yo no sabía que mi novio no trabajaba ni respetaba a su mamá, etc., etc.

Segundo: Yo no sabía que esa persona era violenta, yo no sabía que había que cocinar y atender un hogar al casarme, yo no sabía que hay reglas de construcción, yo no sabía que hay reglas de tránsito, yo no sabía que había enfermedades de transmisión sexual, yo no sabía que había que manejar, yo no sabía que iba a salir embarazada, yo no sabía que esa persona era mala paga, yo no sabía que esa persona tenía una arma de fuego, yo sabía que no debía hacer esa fuerza, yo no sabía que era yudoca o karateka, yo no sabía que no debía ser garante de esa persona, etc., etc.

Tercero: Yo no sabía que Dios prohíbe eso, yo no sabía que había Biblia, yo no sabía que hay un cielo y un infierno, no sabía para qué vino Cristo, yo no sabía que había que bautizarse en las aguas, no sabía que hay que arrepentirse, yo no sabía la existencia de los mandamientos divinos, yo no sabía que hay falsos profetas y falsas religiones, yo no sabía que hay un alma que salvar, yo no sabía, yo no sabía, yo no sabía, etc., etc.

Mis queridos hermanos y amigos, después de no saber tantas cosas que si debemos y deberíamos saber y que a lo mejor fuimos negligentes u ociosos para informarnos de las cosas que debemos conocer, entonces cambiamos la frase y decimos: “Si yo lo hubiera sabido”, ¿por qué?, porque ahora estamos pagando las consecuencias de no haberlo sabido. ¿Si o no?

Hermanos y amigos, por no saberlo, entonces caemos presos, perdemos la libertad, perdemos la salud, perdemos el trabajo, perdemos el bienestar económico, perdemos la imagen, perdemos la vida, perdemos el alma, perdemos a Dios, perdemos la paz, perdemos el matrimonio, perdemos las piernas, perdemos los hijos, perdemos la moral, perdemos todo. Hay que abrir los ojos, hay que saber, hay que informarse, hay que dejar el desconocimiento o la ignorancia, porque el no saber no nos exonerará de los problemas y consecuencias aquí y después de aquí. Alábalo si puede…

Concluyendo, hay personas que no quieren saber nada, quieren vivir despreocupados acerca de muchas cosas en la vida, que posiblemente no les interesan ahora, pero cuando vengan las consecuencias, entonces les interesarán y es posible que sea tarde, o pueda que sea doloroso haberlo sabido en esas condiciones, porque el no saber, no nos exonera de las consecuencias, es mejor que empecemos a saber de todo un poco y a investigar lo que debemos saber, para que nos ayudemos y vivamos mejor en esta vida y tampoco perder la venidera o eterna que nos ofrece el Hijo de Dios. Juan 5:24 al 30.

Así que, es mejor haber sabido y no después lamentarlo con la frase: “si yo lo hubiera sabido”, nos hubieras ahorrados todos esos problemas, pero no lo supimos y fuimos ignorantes, ahí están las consecuencias de tantas ignorancias en la vida…

Que el Señor les bendiga y nos ayude a todos…

Nota: De usted sentir el toque del Señor mediante estos mensajes bíblicos le recomiendo cuatro pasos: 1.- Visitar una iglesia bíblica, evangélica o pentecostal; 2.- Ponga su emisora cristiana, 1,200 a.m., 1330 a.m., 1440 a.m.; 3. Lea 1 o 2 capítulos diarios de la Biblia; 4.- Ore a Dios el Padre en el nombre de Jesús todos los días con sus propias palabras y su forma sincera de comunicarse… Perseveramos en Cristo asistiendo a la Asamblea de Dios central, Av. Duarte Esq. Eusebio Manzueta. Cultos los domingos de 9:30 a.m., a 11:30 y los miércoles de 7:00 p.m., a 8:30 p.m. Entrada gratis…

Por Miguel de J. Ramírez P.

Relacionado