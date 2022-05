Yiyo Sarante se crece en el United Palace en New York

Comparte esta noticia

El espectáculo contó con la participación especial de Lápiz “Conciente”, Químico “ultramega” y Kiara Franco.

EL NUEVO DIARIO, NUEVA YORK. – El salsero Yiyo Sarante, quien celebró sus diez años en la música, se creció en el emblemático escenario del United Palace en la ciudad de New York, donde miles de fanáticos del artista se dieron cita el pasado sábado.

La celebración de la primera década en la música del reconocido salsero, producida por el veterano productor René Brea bajo la idea general de Aracelis Mateo y su representante en la Gran Manzana Vidal Cedeño, contó con la participación, como invitados especiales del “Papá del Rap” Lápiz “Conciente” con quien interpretó el tema en colaboración “La maldición”, Químico ‘Ultramega’ cantó el remix de “Tierra Mala” y la cantante Kiara Franco brilló junto a YIyo en el escenario con el tema “Sálvame”.

“Muy buenas noches, muy buenas noches. Estoy contentísimo de que hoy seamos cómplices de una noche tan importante para mi, para la República Dominicana y para nosotros que hacemos salsa allá en el patio, 100 por ciento Dominicana. Es un logro no solamente para mi si no para todos los muchachos, todos los compañeros dígase: Alex Matos, la Chiquito Team Band, Sexappeal, Michel ‘el buenón’, Asdrubal, el Canario, Raulin Rosendo”, expuso Yiyo durante su presentación.

En medio de aplausos y ovaciones fueron recibidas por los seguidores de Sarante cada una de sus canciones al unísono de su espectacular banda, que siempre estuvo en sintonía con él también arreglista.

“Estoy emocionado. No se imaginan lo contento que me siento por el apoyo que siempre me han brindado. Cada vez que vengo, cada vez que salgo a una discoteca, donde sea que me toca cantar siempre vivo con los nervios de punta, pensando y la gente vendrá a verme? Y no saben lo contento que me siento de ver este escenario lleno a su capacidad”, expresó emocionado Yiyo Sarante.

Uno de lo temas más importantes de la carrera de Yiyo, que ronda más de 600 millones de reproducciones en las redes sociales “Corazón de acero” no podía faltar durante esta presentación y para darle ese toque familiar lo interpretó junto a su hijo Julio, con quien hace años cantó el tema cuando apenas este era un niño.

Un promedio de horas sirvió para de una manera magistral, Yiyo, cantar a su legión de fanáticos en la ciudad de New York. El cantante tuvo dos cambios de vestuario del diseñador Martín Polanco y la conducción de la noche la hizo el comunicador José Ángel Morván.

“Nos engañamos los dos”, “quédate”, “pirata”, “me va a extrañar”, “compárame”, “sin esencia”, “estás donde estas”, “piel canela”, fueron parte de las canciones que cantó el salsero.

Durante la noche, una sorpresa le fue entregada a Yiyo Sarante de parte de la administración del United Palace, la cual consistió en un pergamino que reconoce el “sold out” del espectáculo en el emblemático escenario en apenas semanas de haber sido anunciado.

Relacionado