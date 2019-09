Yépez Suncar ve con pena sector privado no quiera emplear personal con 40 años

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El precandidato a diputado por la circunscripción uno del Distrito Nacional por el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Luis Yépez Suncar, calificó como penoso que el sector privado de la República Dominicana no quiera contratar empleomanía que tengan la edad 40 años.

“Se nos acercaron dos jóvenes y una de ellas lo que tenía era 41 años, y me dijo, ya yo estoy en retiro, no encuentro trabajo. Señores eso es penoso, yo pienso que este es un punto muy importante que hay que tratar de solucionar legislativamente”, expuso el ex vicepresidente del Instituto Duartiano en entrevista para El Nuevo Diario en la noche que se trasmite a través de El Nuevo Diario TV.

Yépez Suncar manifestó que la edad no debe ser un obstáculo para que una persona que esté en plenas condiciones y haya demostrado la aptitud para el puesto al que esté aplicando.

El escritor y articulista significó que “hoy día se lo dicen, definitivamente no más de 25 años y que significa eso, así no puede ser”.

En otro sentido, el experto en Derecho Constitucional, expuso que en el país existe una cultura negativa arraigada en el hombre dominicano, el cual considera a la mujer como una propiedad y piensa que la misma no puede restablecer otra relación después de una separación.

“El hombre dominicano piensa que, si tuvo una relación con una mujer y se separaron, esa dama no puede reiniciar o rencausar su vida con otra pareja, y básicamente la mayoría de los feminicidios tienen como fundamento el motivo pasional”, sostuvo Yépez Suncar.

