Yépez Suncar muestra «la otra cara de la moneda» de diagnóstico BM al sector privado RD

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – El abogado Luis Yépez Suncar, se refirió este martes al diagnóstico «Creando mercados en la República Dominicana», del sector privado, presentado por el Banco Mundial (BM), indicando que el mismo sólo muestra una cara de la moneda.

Dicho diagnóstico, entre otros aspectos, señaló que más de un 80 % de las empresas entrevistadas para realizar la investigación percibe una escasez de capital humano cualificado para ocupar puestos de nivel administrativo, por lo que muchas empresas contratan un personal sin los conocimientos suficientes, haciéndose necesario que se mejore la calidad de la educación para catapultar al sector privado, elevando así la competitividad del país.

Sobre ese aspecto, Yépez Suncar dijo que esa situación es generada por otros motivos, como lo son los bajos salarios que paga el sector privado, «lo cual estimula la emigración de quienes están calificados a otros países, donde el mercado valora su formación profesional o técnica remunerándolos adecuadamente».

Asimismo, criticó que algunas empresas no contraten a determinados profesionales, por entender que los mismos están sobre calificados.

«En el país se hace cada vez más frecuente, que algunas empresas no emplean a determinados profesionales por entender que están sobre calificados, conscientes de que los sueldos que pagan no se corresponden con la formación y los estudios contenidos en su hoja de vida, mientras el sector privado no mejore sustancialmente los salarios que pagan», dijo.

Agregó, que «Tenemos fugas de los profesionales más calificados, permaneciendo en el país los de más bajas condiciones municipales, haciendo menos competitivo al mercado laboral y a muchas de nuestras empresas».

Se recuerda que el BM señaló que la clave para impulsar el sector privado del país, es mejorar la educación.