Yenni Berenice considera irracional pedimento de Jean Alain de un año para analizar acusación

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Yeni Berenice, fiscal del Ministerio Público, tildó de irracional este lunes el pedimento de un año para analizar la acusación que hizo el exprocurador de la República e imputado en el caso Medusa, Jean Alain Rodríguez y de los cuales las mayorías de defensas se adhirieron.

“Es muy fácil venir aquí y decir que un documento no nos abrió. Y los recursos limitados que tiene el Poder Judicial y el Ministerio Público, utilizarlo para complacer a una persona, esas cajas no van a entrar a ese centro, pero tiene esa acusación en su computadora”, sostuvo.

En ese orden destacó, que el único interés con esa solicitud es obstaculizar el proceso para retardar la audiencia preliminar que se sigue en su contra por corrupción administrativa.

“Si la defensa quiere imprimir que lo hagan, ¿Por qué no imprimen? Nosotros siempre estamos a la mejor disposición, si el documento vino con un error no es problema de acceso, sino de contenido de las pruebas, porque aquí debemos limitar”, resaltó la magistrada.

En ese sentido, manifestó que si es un problema de contenido esta no es la etapa para conocer ese apartado, indicando que no se puede mezclar temas que no incumbe a este momento procesal, como si no existiese nadie para rebatir argumentos.

“La decisión se debe hacer en base de la racionalidad y nosotros honorable magistrado, no podemos acceder a darle a una parte en contra de criterios que hemos venido manteniendo en todos los casos de forma equitativa y garantizar el principio de igualdad entre las partes, hay privilegios distantes entre unos a otros y eso no es justicia”, agregó Reynoso.

Dijo además, que no se opone al plazo, pero que como mucho puede superar el mes, asegurando que este debe tener atributos como lo establece la doctrina y la jurisprudencia.

“Como ser lógico y razonable, tutelar los derechos de todas las partes”, pudiera otorgarse un plazo de 10 días a un mes.

La réplica del pedimento la hizo frente al juez Amauri Martínez, del Tercer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, tras la defensa del exfuncionario pedir un año para preparar su medio de defensa.

Relacionado