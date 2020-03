Yeni Berenice niega se haya reunido con Abinader como dijera Martínez Pozo

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- La exfiscal del Distrito Nacional, Yeni Berenice Reynoso, negó este martes que haya sostenido una reunión con el candidato presidencial por el Partido Revolucionario Moderno (PRM), Luis Abinader, como revelara el comunicador Julio Martínez Pozo.

“Señor Martínez Pozo, es totalmente falso la información que usted externó sobre una supuesta reunión entre el candidato a la presidencia Luis Abinader y yo. Espero que la desmienta”, posteó Reinoso en su cuenta de Twitter.

Las palabras de la exrespresentante del Ministerio Público del Distrito fueron respondidas de inmediato por el comunicador.

Su desmentido me obliga volver consultar la fuente que me ofreció esa información, le aseguro que si no me da elementos inequívocos de que tal cosa se produjo, hago el desmentido https://t.co/y8Q710KVPY — Julio Martínez Pozo (@MartinezPozo) March 10, 2020

El debate entre la abogada y el comunicador se produce a solo horas de que la santiaguera haya rechazado la propuesta del Partido Revolucionario Moderno (PRM) para que fuera elegida como titular de la “Procuraduría Especializada para la Persecución de los Crímenes y Delitos Electorales”.

