Yeni Berenice dice campaña desatada por imputados de corrupción contra jueces, CC y fiscales no va a detener casos

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.-La procuradora adjunta Yeni Berenice Reynoso deploró este miércoles que algunos imputados de corrupción, que incluso se apoyan en personas fuera del ámbito del derecho, tienen desatada una campaña de desinformación contra los órganos que intervienen, en razón de su función, en los casos de corrupción sea como órgano control, jurisdiccional o de investigación.

“Lo que nosotros estamos viendo es que algunas barras de defensa y algunas personas que han comenzado a ver que el clima de impunidad histórico al que se acostumbraron ya no existe, ese clima y en consecuencia, han desatado, organizadamente, una campaña contra aquellas instituciones y órganos, como Cámara de Cuentas, la Judicatura, el Ministerio Público”, sostuvo Reynoso.

La responsable de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público se refirió en esos términos al responder a periodistas que le preguntaron sobre la infundada denuncia de la esposa de un privado de libertad por corrupción que expresó temor por la seguridad de su pareja.

Reynoso recordó que el sistema penitenciario ha cumplido con su compromiso y obligación de garantizar la seguridad de todos los internos sin privilegiar a ninguno.

“En ese sentido, hemos asumido desde el Ministerio Público ese compromiso; y no solo decir que se ha asumido ese compromiso, no hay un solo caso en el que se haya puesto en riesgo (la seguridad de los internos) y este caso no es la excepción”, sostuvo.

Insistió en la campaña desatada por algunas barras de defensa enfrentadas a la contundencia de las imputaciones del Ministerio Público. Dijo que “es algo aislado” e incluye “querellas contra jueces, campaña difamatoria contra la Cámara de Cuentas… contra los fiscales…”.

“Lo único es que ellos están viendo, que ese clima de impunidad del que históricamente se beneficiaron, no va a seguir existiendo”, expresó.

Recordó que los imputados de corrupción distrajeron miles de millones de pesos del erario público, tal como, por ejemplo, quedará documentado cuando salga la acusación del Caso Pulpo. “Se observará cómo se recibían los sobornos, todo ese clima de corrupción, toda esa impunidad que impactó la seguridad ciudadana a través de la Policía, los hospitales principales del país, a la gente pobre, los mismos militares y policías que no les llegaban los fondos que tenían que llegarles por todas esas distracciones”.

“Entonces, aquellos que se beneficiaron históricamente de esa impunidad cuando han visto la contundencia de las pruebas han desatado una campaña, pero ellos están equivocados, porque no van a lograr el objetivo de que se detengan las investigaciones y los procesos”, dijo.

Recordó que en el Caso Pulpo se trata de un proceso complejo que tiene cientos de pruebas nuevas, que tiene imputados nuevos con comisión de hechos muy graves.

“El Ministerio Público tiene miles de pruebas en el proceso, pero en los próximos días el equipo que ha estado trabajando prácticamente 24 horas en dos turnos, estaremos depositando la acusación que ya estamos dándole los toques finales y que ha sido necesario esto a raíz de pruebas nuevas que se han incorporado en el proceso, que tienen que ver con las notificaciones que nos ha hecho la Cámara de Cuentas”, detalló.

Reynoso habló en esos términos al ser abordada por periodistas de varios medios de comunicación en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, luego de la suspensión de la audiencia para el conocimiento de la medida de coerción de la Operación Medusa, cuyo aplazamiento dijo que se produjo por las nuevas pruebas aportadas por el Ministerio Público.

Explicó que el Ministerio Público ha depositado nuevas pruebas y no se les habían notificado a las partes por lo que las defensas solicitaron una oportunidad para que el tribunal les notifique esas pruebas y como ese es un pedimento de derecho, dijo que la audiencia fue suspendida para ser conocida el 20 de diciembre.

