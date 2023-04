Yeni Berenice destaca capacitación sobre la trata de personas permite realizar mejores investigaciones

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Al participar en la apertura del “Seminario Internacional de Investigación Contra la Trata de Personas y el Abordaje Integral de las Víctimas”, la procuradora adjunta Yeni Berenice Reynoso destacó la transcendencia de la capacitación continua para lograr mejores resultados en esos casos.

“Como todas las manifestaciones del crimen organizado, los contextos sociopolíticos, los avances tecnológicos y acontecimientos como el que ocurrió en el año 2020 con la pandemia de la Covid-19, indudablemente, que han impactado el delito de trata de personas. De ahí, que nosotros valoramos, desde el Ministerio Público, espacios como éste, que trabajan en una necesidad constante sobre la capacitación continua”, dijo la directora general de Persecución del Ministerio Público al pronunciar unas palabras en la actividad.

“Quedarse atrás no es una opción decente ni razonable para quienes, como ustedes y nosotros, tenemos la obligación de investigar el crimen de trata de personas”, expuso, mientras se dirigía a los participantes en el seminario, realizado por el Ministerio Público y la Operation Underground Railroads los días 18 y 19 de abril en un hotel del Distrito Nacional, en Santo Domingo.

Dijo que la eficiencia en las investigaciones de los delitos de criminalidad organizada debe ser el norte de todo investigador, pero en los casos de trata de personas, insistió en que es una obligación que va mucho más allá. “Con las víctimas todo investigador tiene la obligación de ser eficiente porque en estos casos ser ineficiente puede significar la diferencia entre la vida y la muerte de una persona”, expresó.

Especificó que la trata de personas es uno de los negocios ilícitos más lucrativos en todo el mundo, al destacar: “que los grupos criminales obtienen unos beneficios de más de 3 mil millones de dólares”.

“Siempre que mencionamos estas cifras, decimos: “Esta es una cifra que muchas veces no se acerca a la realidad, porque, como es un negocio ilícito, que se hace al margen de los controles, muchas veces sin tocar el sistema bancario, no tributa impuesto; de ahí, que siempre es arriesgado establecer una cifra; pero, la realidad innegable es que es un delito que cada día se muestra más desafiante, por lo que la capacitación continua no es una opción, es una obligación.

Dijo que, en Europa en los últimos meses, al menos 140 mil mujeres han sido víctimas y se encuentran atrapadas en una situación de violencia, de acuerdo a reportes de la Organización de las Naciones Unidas, al tiempo de indicar que muchas de ellas están vinculadas a motivos de explotación sexual, muchas de ellas esclavizadas en la prostitución a consecuencia de la trata de personas.

“De manera global, una de cada cinco víctimas, son niñas, aunque en las regiones y subregiones más pobres, como es el caso de África, conforman la mayoría de las personas traficadas, por lo que es una amenaza no solo para la presente generación, sino para las futuras generaciones”, declaró.

“Como docente, servidora pública y ciudadana que aspira a la construcción de una sociedad más justa, en la que la impunidad no tenga lugar, en el nombre del Ministerio Público, le doy las gracias a la Fundación Underground Railroad por su enorme apoyo a que este delito en República Dominicana tenga desde el sistema de justicia, en este caso de investigación, una respuesta más eficiente”, expresó Reynoso, quien destacó la experiencia en el tema de investigación y tratamiento de víctimas de trata de personas a capacitadoras que participan en el seminario internacional.

Señaló que los casos de trata de personas no son un número de expediente o un legajo de documentos o una secuencia de actos procesales. “Nunca, jamás, olviden, que, detrás de cada caso hay una vida trastocada, quizás para siempre, por alguien que inobservó su condición de ser humano para verlo como un objeto, como una mercancía de comercio”, refirió.

Reynoso indicó que la trata de personas es un problema mundial y precisó que es uno de los delitos más vergonzosos que existe, ya que, dijo, priva de su dignidad a millones de personas en todo el mundo. “Los tratantes engañan a mujeres, hombres y niños a nivel mundial y lo someten diariamente a condiciones de explotación que son infrahumanas”, detalló.

Explicó que la trata de personas más conocida es la explotación sexual. No obstante, dijo que no se debe olvidar que cientos de miles de víctimas también son objeto de trata con fines de trabajo forzoso, de servidumbre doméstica, de mendicidad infantil, o, incluso, la extracción de órganos.

Afirmó que la trata de personas afecta prácticamente a todos los países, ya sea como punto de origen, tránsito o destino.

En el transcurso de su exposición, Reynoso refirió que la Organización de las Naciones Unidas ha establecido que al menos en 128 países en los últimos años se han reportado casos de trata de consideración.

“Estoy convencida de que estas extraordinarias capacitadoras aquí presentes y cada uno de ustedes que han venido con el marcado interés de continuar bebiendo de la fuente del aprendizaje, van a salir con sus conocimientos actualizados, reforzados, y, sin lugar a dudas, se va a transferir en mejores investigaciones”, resaltó, tras recordar que, “detrás de cada expediente de una víctima de trata, hay una vida que ha sido profundamente trastocada por alguien que la ha visto como un objeto de comercio”.

La titular de la Procuraduría Especializada Contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas, Yoanna Bejarán, destacó el avance en la lucha contra esos delitos.

Resaltó el trabajo realizado desde el Ministerio Público en la gestión de la procuradora general Miriam Germán Brito, al destacar la implementación de un plan estratégico que refuerza la Procuraduría Especializada Contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas en el combate de esas actividades del crimen organizado.

Durante el evento se abordarán temas relativos a las secuelas psicológicas de las víctimas de trata de personas y la atención a las víctimas en cuidado posterior, así como sobre el papel de las ONG y la sociedad civil en la lucha contra la trata de personas.

Claudia Mariel Mendoza H. de González, psicóloga social de la Operation Underground Railroad, abordará temas de vital importancia frente al fenómeno, para garantizar el apoyo emocional y psicosocial de las víctimas.

