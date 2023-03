Yendry, la cantante dominico-italiana habla de su fusión musical y evolución cultural

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – La cantante y compositora dominico-italiana Yendry Cony Fiorentino mejor conocida como Yendry envolvió la redacción de este periódico y habló de su fusión musical y cultural en una entrevista muy especial.

Su proyecto está yendo como viento en popa y ahora alza su bandera dominicana representando a las mujeres dominicanas, la generación de inmigrantes que están afuera y representando su cultura que es parte de ella.

Yendry compartió un grato momento en la redacción de El Nuevo Diario, y habló de sus inicios, sus raíces, sus próximos proyectos y su participación en la sexta edición de X Factor Italy mismo que la dotó de mucha popularidad y que le valió un contrato discográfico con Sony Music Italy.

La reconocida artista respondió a El Nuevo Diario a las siguientes preguntas durante el conversatorio:

END: ¿Quién es Yendry?

YENDRY: Es una chica muy simple, nací aquí me mudé a Italia cuando tenía 4 años, crecí allá con mi mama, formamos una familia allá, una vida, siempre tuve contacto con muchas culturas y mi papa vive en New York y tuve muchas influencias que hoy me traen a donde estoy.

END: ¿Cómo fueron tus inicios en la música?

YENDRY: Al principio yo inicié cantando porque me gustaba cantar y creo que la vida me llevó por este camino y empecé a hacerlo de manera profesional que es muy difícil porque cuando uno inicia no sabe bien el negocio, los contratos, disqueras, cómo manejar un grupo, una banda, pero ahora se volvió algo más importante.

END: ¿Qué significa Herrera para ti?

YENDRY: Puede ser que yo lo vea de manera diferente a como lo ven quienes viven aquí, pero para mí Herrera es mi casa, mi comunidad, tengo muchos tíos que viven ahí y es como comunidad, cada vez que vuelvo yo sé que puedo ir a esa comunidad, a esa casa. Significa protección es algo a lo que le tengo mucho cariño.

END: En el mes de la mujer ¿tienes algunas palabras para ellas?

YENDRY: Yo siempre tengo el mismo consejo que me dio mi mamá que es muy bueno para mí y es confíen, confíen en sus ideas. A veces por como la sociedad está constituidas a veces a las mujeres se les hace creer que sus ideas no son bastante buenas, pero nosotras tenemos un instinto muy bueno porque somos madres, somos guerreras, somos hermanas, somos amigas.

Entonces, yo diría confía en tus ideas y en tus instintos.

Honra su ciudad natal con “HERRERA”

Inspirada en sus raíces culturales, Yendry honra su ciudad natal con su nuevo sencillo “Herrera” en el que combina sus influencias musicales.

La canción está producida por Moon Willis y Manuel Lara y es una pista de bachata que fusiona sonidos electrónicos en una celebración del amor por su ciudad natal en la República Dominicana.

Lanzado por RCA Records en conjunto con Sony Music, con este tema Yendry demuestra su voz sensual y su autenticidad que se han convertido en sinónimo de la estrella en ascenso.

Sobre concurso en Italia

Refiriéndose al concurso Factor X en el que participó viviendo en Italia, Yendry indicó que ese concurso fue para ella un 50 por ciento positivo y 50 por ciento negativo.

Expresó que lo negativo estuvo en que al ser un concurso de televisión era más entretenimiento y show y tenía menos que ver con la música y que a la vez ella era muy joven con apenas 17 años estaba buscando su identificad y experimentando.

Mientras que como positivo, destacó que el concurso le dio mucha confianza en tarima y que cuando salió de la competencia tenía mucha fama, pero todo fue por el show y no por su talento, pero de igual forma agradece la gran experiencia vivida.

Próximos proyectos

Yendry precisó durante la entrevista que quiere sacar música nueva y lanzar un álbum ya que un álbum le da la oportunidad de representar quien es y de experimentar en varios géneros.

Agregó que quiere presentarse al mundo como Yendry, como un proyecto más acabado y no solo con sencillos y actualmente se prepara para cantar en tarima siendo esto lo que más le gusta hacer e invitó a los lectores de El Nuevo Diario a estar atentos este verano porque vienen muchos festivales y giras interesantes.

