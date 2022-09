Yelida Mejía: “Hacer radio me ha sumado más que trabajar en televisión”

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – La comunicadora Yelidá Mejía, quien lleva más de una década trabajando en los medios de comunicación, destacó que con tan sólo ocho meses laborando en la radio, la experiencia le ha sumado más que la televisión, tanto por la proyección como en lo económico.

En ese sentido, expresó que en la radio ha podido conectar de forma más directa, con un público que le ha expresado su cariño y apoyo en esta nueva etapa de su carrera.

“Debo reconocer que definitivamente estar en la radio me ha sumado mucho más que trabajar en televisión. Esto no quiere decir que no me guste la televisión y que descarte volver a un espacio en la pantalla chica, pero, esta etapa me la estoy disfrutando mucho y ha sido muy enriquecedora”, expresó Mejía.

La conductora de “Sin Filtro radio show”, también dijo que este éxito se debe a que ella ha tenido la oportunidad de trabajar en el programa número uno de la radio, según las encuestas y el impacto en las redes sociales.

“Sin Filtro es el programa radial vespertino más escuchado a nivel nacional y está por encima de otras plataformas de entretenimiento porque se ha posicionado en el gusto de la gente”, dice Yelida quien cada lunes realiza dentro del mismo el segmento “Qué pedrá”.

