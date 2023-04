Yeidy Eish decidida a triunfar en la música

“Cuanto te Amo”, es el primer disco de Yeidy Eish, en este se aprecian toques de pop romántico, logrando conservar las historias de amor y al mismo tiempo motivando a bailar

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – La talentosa cantante de música urbana Yeidy Eish, conquista el gusto del público en esta faceta como artista, con su más reciente lanzamiento musical “Peluche y Pegaito”, un tema que juega con los colores y ritmos necesarios para estar bien posicionado en el gusto de su fanaticada. El mismo se encuentra disponible en diversas plataformas digitales de música y entretenimiento.

“Cuanto te Amo”, es el primer disco de Yeidy Eish, en este se aprecian toques de pop romántico, logrando conservar las historias de amor y al mismo tiempo motivando a bailar, pues la artista tiene como prioridad el amor y el baile en sus composiciones.

“Estoy muy agradecida y feliz, por el respaldo que he recibido en la industria musical. He sentido la receptividad del público, y esto me compromete a seguir produciendo buena música”, puntualizó la artista.

Jennifher Danielle Heredia, es el nombre de pila de Yeidy Eish, quien, con pasión por la música, está explorando numerosos géneros musicales para seguir abriéndose puertas en la industria musical urbana, entre ellos: pop, pop latino, dance, R & B, hip hop, y otros

Entre los otros talentos de Yeidy Eish, es preciso mencionar que es actriz, bailarina, y modelo, de allí su relación con el mundo cinematográfico tras obtener participación en papeles de películas dominicanas, como “Vamos de Robo”, “Morisoñando”, “Los paracaidistas”, “De campamento con Robertico”, entre otras producciones. También obtuvo un papel actoral importante en la cadena de televisión Telemundo, específicamente para el reality show “Por amor o Por dinero”, en el cual quedó entre las finalistas para ganar el premio mayor.

Más sobre la artista

Jennifher Danielle Heredia conocida artísticamente como “Yeidy Eish”, nació el 22 diciembre 1991 en República Dominicana y estudió en la Universidad APEC. Incursionó en los concursos de belleza participando en el Miss Distrito Nacional 2015, a través del cual obtuvo la corona Miss Santo Domingo de Guzmán para representar el Gran Santo Domingo, también en el Miss República Dominicana Universo 2015 quedando entre las 10 finalistas del Miss República Dominicana Universo de ese mismo año.

Luego vuelve a concursar en Miss República Dominicana consecutivamente representando la misma provincia en el 2016 y quedando nuevamente en la misma posición entre las 10 finalistas. Es precisamente en el año 2017, que intenta por tercera vez en el Miss República Dominicana Universo, esta vez, llevando la banda de la provincia Miss Independencia del pueblo natal de su madre.

En el 2016 viajó a Camboya en representación de la República Dominicana en el concurso internacional Miss Tourism Metropolitan International 2016 quedando entre las favoritas del público. Importante destacar que Danielle Heredia ha sido modelo e imagen de varias empresas dedicadas al mundo de la belleza. Ha desfilado en las pasarelas más importantes de República Dominicana para reconocidos diseñadores, así como también modelo de los Premios Soberano en años consecutivos entregando los premios a las figuras más importantes de la República Dominicana.

Vida de empresaria y filantrópica

Jennifher lanzó su propia línea de ropa en 2022, llamada «Yeicolections»; la línea incluye diferentes tipos de ropa para todo tipo de mujeres, como lo son las camisetas, chaquetas, vestidos de noche, ropa casual, ropa de playa y ropa deportiva. Su marca está disponible en algunas tiendas por departamento en la República Dominicana.

A causa del fallecimiento de su madre, consideró oportuno crear una fundación sin fines de lucro “Fundación Funda-Rehe (Reyes Heredia), la misma está dirigida en primera instancia al lugar de nacimiento maternal en la provincia Independencia, en el poblado Colonia Mixta Duvergé. Mediante esta iniciativa, trabaja en proyectos de ayuda social, enfocados en los niños, quienes son beneficiados con actividades de cultura, arte, deporte y emprendimiento, para fomentarles e impulsar en ellos el desarrollo de habilidades y destrezas.

Relacionado