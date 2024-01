Yastremska, de la previa a superar a Azarenka en el Abierto de Australia

La ucrania Dayana Yastremska.

EL NUEVO DIARIO, MELBOURNE.- La ucrania Dayana Yastremska prosiguió con su gesta, después de clasificarse al cuadro final del Abierto de Australia tras superar los tres partidos de la previa, y vencer en los octavos de final a la doble campeona en Melbourne Park, la bielorrusa Viktoria Azarenka (18), por un ajustado 7-6(6) y 6-4 (dos horas y siete minutos).

«Creo que he jugado bastante agresiva. En algunos momentos estaba muy nerviosa y con las emociones a flor de piel, pero me he dicho a mí misma que sería lo que tenía que ser, y me relajé», comentó sobre la pista Rod Laver Arena tras la conclusión del choque.

Yasmtrenska se convirtió en la primera tenista de la previa que alcanzó los cuartos de final en un ‘slam’ desde la británica Emma Raducanu en 2021 en el Abierto de Estados Unidos, torneo que acabó ganando.

También se afirmó como la segunda jugadora procediente de la previa en ganar a dos campeonas de Grand Slam, después de que la local Jelena Dokic lo consiguiera en Wimbledon (1999), tras superar a la suiza Martina Hingis y la francesa Mary Pierce.

La ucrania no pudo acceder al cuadro final tan sólo por una posición en el ranking y tuvo una exigente fase de clasificación, después de necesitar tres sets en los tres partidos de la previa.

Sin embargo, se quitó un peso de encima al acceder al cuadro final, ya que dejó de ser una favorita, e irrumpió con fuerza en la primera ronda con una incontestable victoria sobre la checa Marketa Vondrousova (7), vigente campeona en Wimbledon, por 6-1 y 6-2.

Su próximo escollo será la joven checa Linda Noskova, después de que su rival, la ucrania Elina Svitolina, sufriera una lesión de espalda que le obligo a retirarse en los primeros compases del partido, cuando el marcador lucía un 3-0 para la checa.

Será un encuentro inédito entre la ucrania, 93 clasificada en la lista WTA, y la checa, 50 clasificada, que tendrá lugar este miércoles.

