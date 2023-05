Yarbrough deja salida tras ser golpeado en la cara por una línea

EL NUEVO DIARIO, KANSAS CITY — En un momento bien fuerte en el Kauffman Stadium la tarde del domingo, el abridor de los Reales, Ryan Yarbrough, fue golpeado en la cara por una línea a 106.2 mph bateada por el primera base de los Atléticos, Ryan Noda.

Yarbrough le estaba poniendo los toques finales a una excelente salida con un out en la sexta entrada el domingo cuando le tiró un sinker en cuenta de 3 y 2 a Noda, quien soltó un sólido batazo en dirección del montículo. Yarbrough fue golpeado en la cara y cayó al suelo.

La pelota rebotó y la tomó el receptor venezolano Salvador Pérez, quien lanzó a primera para hacer el out.

El mánager de los Reales, Matt Quatraro, los coaches y todo el infield se reunieron rápidamente alrededor de Yarbrough, que pudo ponerse de rodillas. El zurdo de los Reales salió del terreno con la ayuda de los trainers mientras sostenía una toalla en su cara.

Quatraro dijo que Yarbrough estaba alerta y en el hospital después del partido para hacerse más pruebas.

“Fue aterrador”, dijo Quatraro. “El dugout se quedó en silencio. Se te para el corazón y se te hace un hueco en el estómago. No se me ocurre una cosa peor que ver en el terreno. Por suerte, cuando salimos, estaba hablando y era consciente de lo que pasaba y de lo que había sucedido. Pero se hinchó inmediatamente. Había algo de sangre. No se sabía exactamente de dónde venía”.

El venezolano Carlos Hernández lo relevó y consiguió el último out de la entrada ponchando al jardinero izquierdo de Oakland, Brent Rooker.

