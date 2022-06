(VIDEO) Yanquis y Astros regalan una exhibición de fuegos artificiales en el Bronx

EL NUEVO DIARIO, REDACCIÓN DEPORTES.- Cuatro jonrones de tres carreras, uno de ellos del cubano Yordan Álvarez, adornaron este jueves la noche de fuegos artificiales en el Bronx (Nueva York) en el partido entre los Yanquis y los Astros mientras que los bates de los Dodgers detonaron cinco cuadrangulares frente a los Rojos.

YANQUIS 7-6 ASTROS

Aaron Hicks disparó uno de los cuatro jonrones de tres carreras que se conectaron en el juego de este jueves y empató el partido en la novena entrada, antes de que Aaron Judge pegara el imparable para que los Yanquis de Nueva York dejaran en el terreno a los Astros de Houston.

Los Yanquis también contaron con un tablazo de tres carreras de Giancarlo Stanton.

Still thinking about this moment at Yankee Stadium when Aaron Hicks tied the game with a three-run 💣 in the bottom of the 9th.

🎥 @Yankees pic.twitter.com/EdRQ0StS86

— The Athletic MLB (@TheAthleticMLB) June 24, 2022