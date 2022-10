(VIDEO) Yannik Paul gana el torneo del Abierto de Mallorca

EL NUEVO DIARIO, PALMA.- El golfista alemán Yannik Paul, debutante en el Circuito Europeo (DP World Tour), se proclamó este domingo vencedor del Abierto de Mallorca, torneo que se jugó en el campo de Son Muntaner de Palma y que cierra la gira española antes de la próxima cita, el Masters de Portugal.

Paul entregó el último día una tarjeta con 72 golpes (+1) (269 en el total del torneo) para convertirse en el segundo deportista germano que gana en la temporada 2022, tras Maximilian Kiefer, vencedor en la República Checa el pasado mes de agosto.

El golfista alemán llegó empatado a -14 al hoyo 18 junto a su compatriota Nicolai von Dellingshausen, el inglés Paul Waring y el neozelandés Ryan Fox.

Congratulations to @YannikPaul on his first @DPWorldTour win! What a putt!🎯🏆 pic.twitter.com/PavbU8p6VD

— Long Stroke Golf (@LongStrokeGolf) October 23, 2022