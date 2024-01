Yankees y Stroman tendrían un “interés mutuo” en unir sus caminos

EL NUEVO DIARIO, NEW YORK.- En el pitcheo, los Yankees no tienen mucho que presumir aún en este invierno, a pesar de sus esfuerzos para mejorar su rotación abridora en esta temporada muerta. Perdieron la puja por Yoshinobu Yamamoto. Se cree que no están entre los finalistas de la puja para firmar a Shota Imanaga. Y Jon Heyman de MLB Network escribió recientemente en el New York Post que los Yankees “siguen distanciados en las negociaciones” con los principales abridores agentes libres que siguen disponibles en el mercado, Blake Snell y Jordan Montgomery.

Pero a medida que la búsqueda de pitcheo de los Yankees continúa, tal vez lleguen a un acuerdo con Marcus Stroman. Según Bob Nightengale de USA Today, ambas partes tienen un “interés mutuo”, algo que empezó durante las Reuniones de los Gerentes Generales en noviembre. Esto ocurre un día después de que Nightengale escribiera que Stroman les dijo a los Yankees que “está seriamente interesado en firmar con ellos, pero los Yankees se han negado a hacer una oferta”.

Los Gigantes, Angelinos, Orioles y Medias Rojas también han estado vinculados con el lanzador derecho de 32 años, y una reunión con los Cachorros “no puede descartarse”, según Mark Feinsand de MLB.com. El colaborador de MLB Network, Jon Paul Morosi, mencionó el viernes a los Filis como “una posibilidad muy buena” para Stroman.

Stroman fue seleccionado al Juego de Estrellas por segunda vez en el 2023 y terminó el año con efectividad de 3.95 en 136.2 entradas, aunque no realizó apertura alguna después de julio debido a lesiones en las costillas y la cadera derecha. Stroman tiene experiencia jugando en Nueva York, ya que lanzó con los Mets del 2019 al 2021. Puso una destacada EFE+ de 126 en 238.2 actos (44 aperturas) durante ese período.