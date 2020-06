Yankees venden artículos por una buena causa

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, REDACCIÓN.- Los Yankees te han dado la oportunidad de conseguir algunos de sus artículos por una buena causa.

El equipo vende, con edición limitada, camisitas “Separate but Together” (Separados, pero Juntos) para apoyar Food Bank for New York City, entidad que distribuye comida para los necesitados en la ciudad de Nueva York. Todo el dinero recaudado por la venta de las camisetas irá a los esfuerzos de Food Back para aportar comida y recursos a los ciudadanos de la Gran Manzana que los necesiten durante la pandemia del coronavirus, según publica una nota del equipo en el portal MLB.com.

Las camisetas estarán disponibles en el sitio web de Yankees Auctions hasta mediados de julio.

Los esfuerzos de Food Bank for New York City durante la pandemia son para mantener alimentados a los residentes de la ciudad que se encuentran en cuarentena o han sido impactados por la lenta economía.

