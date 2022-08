Yankees quieren retomar el paso contra los Marineros

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, NEW YORK.- Los Yankees de Nueva York enfrentan el peor momento de su temporada de Grandes Ligas en 2022. Los Bombarderos del Bronx han sido derrotados en cinco partidos consecutivos, incluyendo una barrida frente a los Cardenales de San Luis este fin de semana.

Esta noche, el equipo dirigido por Aaron Boone enfrenta a los Marineros de Seattle en su casa, el Safeco Field. Del 1ro al 3 de agosto estos mismos conjuntos se enfrentaron en el Yankee Stadium, y Seattle se llevó la serie 2-1.

¿Pueden salir de la racha negativa los Yankees en esta gira al estado de Washington? El equipo tiene bajas significativas que definitivamente interfieren en poder hacer el trabajo que hasta ahora han realizado con tanto éxito.

Giancarlo Stanton no va a ser parte de la nómina que enfrente a los Marineros. El slugger, según las declaraciones del manager Aaron Boone, se unirá al equipo en el viaje a Boston a partir del 12 de este mes.

Anthony Rizzo, está lidiando con molestias en su espalda, si bien el inicialista no ha sido puesto en la lista de inhabilitados, ni su bate ni su guante han podido ser utilizados en estos últimos partidos. Quedamos todos a la espera de lo que pueda pasar en esta serie y de que la directiva del equipo informe sobre su estado de salud para este duelo.

El partido de hoy comenzará a las 10:10 PM (Hora este). Los abridores anunciados son Jameson Taillon por New York y Logan Gilbert por Seattle. Este duelo de serpentineros ya se dio el día 2 de agosto y ambos pitchers salieron sin decisión en el encuentro. Los dos fueron bateados libremente y recibieron varios cuadrangulares.

Para el juego del martes, los Bombarderos subirán a la lomita de los suspiros a Gerrit Cole, repitiendo el duelo contra Luis Castillo que también tuvo lugar en la pasada serie a inicios del mes donde el quisqueyano recién adquirido por Seattle, se llevó el triunfo frente al as de los Yankees, partido donde el derecho del Bronx sufrió un primer inning para el olvido a pesar de luego arreglarse y dominar mejor a sus rivales.

Cierra la serie de tres, el duelo de zurdos Néstor Cortes vs Robbie Ray. Un enfrentamiento inédito que no se ha dado en este 2022, donde el cubano de los Yankees enfrentara a su antiguo equipo, al cual en su carrera le ha lanzado dos veces, por un periodo de seis entradas y dos tercios, permitiéndoles tres carreras limpias para efectividad de 4.05 y todavía no tiene decisiones sobre ellos.

Ray tiene mucha más experiencia contra los Bombarderos, equipo al que ha visto en cinco ocasiones, lanzándole 26 entradas con promedio de limpias de 4.50, ganado un y perdiendo tres.

Definitivamente una serie importante para ambos rivales que buscan avanzar a la postemporada. Como siempre les digo, preparen las rositas de maíz y acomódense. Ahh, y los que estamos en el este de los Estados Unidos tomen café, las próximas tres madrugadas vienen llenas de emociones.

