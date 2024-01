Yankees pactan por un año con el derecho Luke Weaver

EL NUEVO DIARIO, NEW YORK.- Los Yankees de New York hicieron una movida el jueves para fortalecer la parte final de su rotación, al acordar por un año con el derecho Luke Weaver, según informó el analista de MLB Network Jon Heyman. El club no ha confirmado el pacto, que se espera tenga un valor de US$2 millones e incluye una opción para el 2025 que podría incrementar el valor a hasta US$8.25 millones.

Weaver fue reclamado de la lista de waivers por parte de Nueva York en septiembre del año pasado e hizo tres aperturas con los Yankees. Dejó marca de 1-1 con efectividad de 3.38 y 16 ponches en 13.1 innings.

El derecho de 30 años fue seleccionado en el Draft amateur del 2016 por San Luis y luego fue traspasado a Arizona como parte del megacambio que envió a Paul Goldschmidt a los Cardenales.

La primera campaña de Weaver con los D-backs ha sido su mejor hasta ahora, en la que registró efectividad de 2.94 en 12 salidas a lo largo de 61.1 innings.

Los Yankees tienen una sólida parte alta de la rotación con el vigente ganador del Cy Young de la Liga Americana Gerrit Cole y el zurdo Carlos Rodón, pero se ha informado que han estado interesados en añadir más brazos. Tendrían interés en pactar con Marcus Stroman y el pacto con Weaver no afecta esa intención.