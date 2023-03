Yankees otorgan contrato de liga mayor a Franchy Cordero

EL NUEVO DIARIO, NEW YORK.- Los Yankees de New York hicieron un movimiento para mejorar la profundidad de sus jardines el miércoles, acordando un contrato de liga mayor con el dominicano Franchy Cordero, según le informó una fuente a Mark Feinsand, de MLB.com. El equipo no ha confirmado.

Cordero, de 28 años, tuvo algunos problemas con los Medias Rojas el año pasado, con OPS de .697 y apenas ocho jonrones en 64 juegos.

El lunes, fue dejado en libertad por los Orioles, luego de firmar un pacto de liga menor con Baltimore en diciembre.

Sin embargo, el quisqueyano brilló en la sucursal de Triple-A de Boston en el 2022, bateando para .325 con OPS de .987 en 31 partidos, dejando claro que aún cuenta con mucho potencial con su bate.

