Yankees invitan a Jasson Domínguez a los campos de entrenamientos

EL NUEVO DIARIO, NEW YORK.- Los Yankees de Nueva York anunciaron el martes que invitaron a 29 jugadores al campamento primaveral del equipo grande, un grupo encabezado por los mejores dos prospectos de la organización, el campocorto Anthony Volpe y el jardinero dominicano Jasson Domínguez.

Entre los jugadores no pertenecientes al roster invitados por los Yankees, 13 jugaron en otras organizaciones y firmaron contratos de ligas menores con Nueva York para el 2023. Se trata del OF Willie Calhoun, el LD Tyler Danish, el INF dominicano Wilmer Difó, el LD Demarcus Evans, el LD Ian Hamilton, el OF Michael Hermosillo, el OF Billy McKinney, el LD James Norwood, el OF venezolano Rafael Ortega, el LZ Nick Ramírez, el LZ dominicano Lisandro Santos, el LZ Tanner Tully y el INF Jamie Westbrook.

Volpe y Domínguez encabezan el grupo de prospectos que ya pertenecían a la organización y que recibieron invitaciones, junto al LD Sean Boyle, el C Josh Breaux, el OF Elijah Dunham, el C Anthony Seigler, el LZ D.J. Snelten, el LD Mitch Spence y el C Austin Wells.

Domínguez, quien cumplió 20 años el martes, batea .266 (de 657-175) con 123 carreras anotadas, 32 dobles, ocho triples, 21 HR, 78 empujadas, 99 bases por bolas y 46 bases robadas en 176 juegos en dos temporadas en las menores. En el 2022, su primera campaña completa, se combinó para batear .273 con 92 anotadas, 23 dobles, siete triples, 16 cuadrangulares, 59 impulsadas y 37 bases robadas en 120 duelos con Clase-A Tampa, Clase-A Alta Hudson Valley y Doble-A Somerset.

Volpe, un bateador derecho de 21 años, disputó 132 partidos el año pasado con Doble-A Somerset y Triple-A Scranton/Wilkes-Barre, bateando .249 con 86 anotadas, 35 dobles, cinco triples, 21 vuelacercas, 65 remolcadas y 50 bases robadas.

