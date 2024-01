Yankees hacen oficial acuerdo por dos años con Marcus Stroman

Marcus Stroman.

EL NUEVO DIARIO, NEW YORK.- Los Yankees hicieron oficial el miércoles un acuerdo por dos temporadas con el derecho Marcus Stroman, que incluye una opción condicional para el jugador para el 2026.

El club no detalló los términos del contrato, pero una fuente le informó a MLB.com que el pacto le garantiza a Stroman US$37 millones más US$18 millones condicionales para el 2026, en caso de que Stroman alcance los 140 innings en el 2025.

No es la primera vez que Stroman ha sido vinculado a los Yankees. En 2019, Nueva York mostró interés en sus servicios antes de la fecha límite de cambios. En ese momento, Stroman estaba con los Azulejos y soñaba con jugar para los Bombarderos del Bronx. Stroman es originario de Medford, Nueva York, que está a menos de dos horas del Bronx.

“Soy de Nueva York y soy un chico de Nueva York. Eso lo dice todo por sí mismo”, dijo Stroman en ese entonces. “Me encanta lanzar [en el Yankee Stadium]. Nueva York es como la meca del mundo. Me encanta la emoción, las luces brillantes, la competencia, me encanta la presión. Siempre me encantó lanzar aquí. No necesariamente he lanzado bien. Pero siempre lo disfruté. Las alineaciones de los Yankees son brutales. Son un poco difíciles de navegar. Me encanta el foco. Cuanto más grande es el momento, eso es lo que quería que fuera”.

Stroman ha sido consistentemente un abridor por encima del promedio durante la mayor parte de su carrera desde que debutó con los Azulejos en el 2014. Su EFE+ no ha sido inferior a 113 (13% mejor que el promedio) en ninguna de las últimas cuatro temporadas. Registró ese 113 la temporada pasada, que comenzó luciendo como quizás el mejor año de su carrera para el pitcher de 32 años. Mantuvo una efectividad de 2.28 y un OPS de .536 de los oponentes en sus primeras 16 aperturas con los Cachorros, lo que lo llevó a hacer su segunda aparición en el Juego de Estrellas.

Sin embargo, la campaña 2023 de Stroman sufrió un declive en julio, ya que permitió 27 carreras limpias en 26.2 innings ese mes antes de entrar en la lista de lesionados el 2 de agosto con inflamación en la cadera derecha. El regreso de Stroman al montículo se retrasó debido a una fractura en el cartílago de la costilla derecha y una vez que se reincorporó a los Cachorros el 15 de septiembre, lanzó solo ocho entradas en cuatro apariciones como relevista para cerrar el año. Terminó con una efectividad de 3.95, la segunda marca más alta de su carrera.

Estas lesiones también dejaron el total de innings de Stroman por debajo de las 140 por segunda temporada consecutiva. En 2022, se perdió un mes debido a la inflamación en el hombro derecho y también estuvo fuera durante más de dos semanas debido a un episodio de COVID-19.

Antes de eso, Stroman había sido uno de los lanzadores más duraderos del béisbol. Superó los 180 actos en tres ocasiones en un lapso de cuatro campañas entre 2016 y 2019. Sobrepasó las 200 entradas en las temporadas 2016 y 2017 con los Azulejos. En esa última temporada, ganó un premio Guante de Oro y terminó entre los 10 primeros en la votación del premio Cy Young de la Liga Americana.

Después de ser seleccionado para su primer Juego de Estrellas en 2019, Stroman fue cambiado de los Azulejos a los Mets, donde jugó hasta 2021. Se perdió todo el 2020 debido a una rotura del músculo de la pantorrilla izquierda y luego optó por no participar debido a preocupaciones por el COVID-19 en agosto.

Stroman, que suele tener tasas de ponches por debajo del promedio, siempre ha confiado en su sinker para inducir muchos rodados y limitar el contacto realmente dañino. Su tasa de rodados fue superior al 60% en cada uno de los primeros cuatro años de su carrera y nunca ha caído por debajo del 50%. Terminó 2023 en un 57%, su mejor cifra desde 2018.

Relacionado