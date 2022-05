Yankees encabezan a siete equipos con paso hacia las 100 victorias en Grandes Ligas

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, NEW YORK.- Estamos en la era dorada de los equipos de 100 victorias. El año pasado hubo tres, en el 2019 cuatro, en el 2018 tres y en el 2017 también tres. Comparen eso con los siete años previos, cuando entre el 2010 y 2016 sólo tres conjuntos lo consiguieron (Filis en el 2011, Cardenales en el 2015 y Cachorros en el 2016). Y eso es sin contar la campaña del 2020, cuando tres clubes (Dodgers, Rays y Padres) terminaron con una proyección de 100 victorias.

Actualmente, hay siete equipos rumbo a esa cifra.

Aquí, una mirada en detalle de todos ellos, numerados acorde a la probabilidad de que mantengan el ritmo. No todos lo lograrán, pero la historia nos dice que serán más de los que pensamos.

1. Yankees (Récord: 24-8. Proyección: 122-40)

Mira, los Yankees no van a ganar 122 juegos. Esa cifra representaría la mayor en la historia. Su porcentaje de triunfos de .750 sería el segundo mejor en Major League Baseball, por detrás de los Cachorros de 1906, que tuvieron récord de 116-36-3 y .763. En algún momento los Yankees se enfriarán, teniendo en cuenta la división en la que están.

Pero un comienzo así no puede ser ignorado. Véanlo de esta manera, tendrían que sumar récord de 77-54 en el resto del año para alcanzar las 100 victorias, lo que se traduce en .587 de porcentaje de triunfos. No es que sea fácil, pero el equipo se ha posicionado en buen camino para lograrlo, gracias a este gran comienzo de campaña.

2. Dodgers (Récord: 20-11. Proyección: 104-58)

Los Dodgers están en la división más difícil del béisbol, en la que no hay un solo equipo con récord por debajo de .500. Sin embargo, no parece algo tan alto para un equipo de los Dodgers que ha ganado 104 juegos o más en tres de las últimas cinco temporadas completas. Los Ángeles está plagado de talento, e incluso en una división tan complicada, llegar a la centena de triunfos no parece nada descabellado.

3. Mets (Record: 22-12. Proyección: 105-57)

Los Mets tienen tres cosas a favor ahora:

• Tienen un ritmo de dos victorias por cada tres juegos.

• Jacob deGrom no ha hecho una sola apertura aún.

• No hay otro equipo en el Este de la L.N. con récord positivo.

El último punto es una locura y ciertamente no durará mucho. Los Bravos encontrarán el ritmo en algún momento, mientras que los Filis y Marlins también esperan levantar. Pero, son los Mets. No han ganado 100 juegos en un año desde 1988. Sin embargo, si se mantienen encendidos y la división se desploma, el 2021 podría ser un año especial en Queens.

4. Cerveceros (Récord: 21-12. Proyección: 103-59)

Esta parece ser una opción riesgosa, considerando que los Cerveceros nunca han ganado más de 96 juegos en su historia. Pero, ¿han visto esta división? Tiene a dos equipos con una proyección de 100 derrotas, a pesar de que podrías decir que los Piratas están jugando incluso mejor de lo que se esperaba.

Ya le han sacado provecho a eso en Milwaukee, con el club dejando récord de 16-5 ante Cachorros, Piratas y Rojos, y 7-7 ante el resto. Recuerden, todo eso a pesar de que Brandon Woodruff y el dominicano Freddy Peralta no han lanzado tan bien.

5. Astros (Récord: 22-11. Proyección: 108-54)

Hace una semana y media, los Astros tenían récord de .500 y nos preguntamos si los Angelinos los habrían superado en la lucha por la división. Pero, qué interesante lo que puede cambiar una racha de 11 triunfos. No son tan buenos como lucen ahora – ningún equipo lo sería – pero los Astros parecen estar construidos para sostener un ritmo ganador.

Además, han ganado 100 juegos recientemente; en tres ocasiones seguidas entre 2017 y 2019. La división los ayuda. Los Rangers y los Atléticos no van para ningún lado. Pero uno pensaría que los Marineros pueden mejorar, junto a unos Angelinos, que también están en la lista.

6. Padres (Récord 21-12. Récord: 103-59)

Probablemente haya una brecha grande entre los primeros cinco equipos de esta lista y los dos últimos. De cualquier manera, ¿cómo no impresionarse con los Padres ahora? No tienen al dominicano Fernando Tatis Jr. en sus filas, pero Manny Machado está jugando como un Jugador Más Valioso, Eric Hosmer ha retrocedido el tiempo, Joe Musgrove luce como un candidato al Cy Young y ¡el bullpen luce fantástico!

Pero no todo brilla en su camino a las 100 victorias. Aún tienen 16 juegos ante los Dodgers y, hay que considerar que su diferencial de carreras parece más al de un equipo con récord de 17-15 a uno de 20-12. San Diego nunca ha tenido una campana de 100 victorias y es probable que esta no sea su primera.

7. Angelinos (Récord: 22-12. Proyección: 105-57)

Mira, me estoy divirtiendo viendo a los Angelinos, igual que todos ustedes. Se han convertido en el equipo que te hace sintonizar al menos una vez por noche en MLB.TV. Pero su falta de profundidad en la rotación es aterradora y su historial de lesiones es… Bueno, no han tenido un récord positivo desde el 2015. ¿100 victorias? Concentrémonos en clasificar a la postemporada primero, ¿cierto?

Relacionado