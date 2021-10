Yankees de New York: ¿Quién se va? ¿Quién se queda?

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, INTERNACIONAL.- Terminó la temporada de los Yankees con otro mal sabor de boca para una fanaticada que no acepta otro resultado que no sea levantar un trofeo de Serie Mundial. Los Bombarderos fueron abatidos por Boston en el Juego del Comodín y de esta forma, el equipo entra ya en modo temporada muerta, buscando soluciones a varios problemas que los aquejan.

Antes de que se tracen un plan, es necesario conocer quiénes serán las figuras que no volverán a vestir la camiseta de los Yankees en la venidera contienda 2022. Un grupo de jugadores y entrenadores, vieron concluir sus contratos en ese último partido frente a los Medias Rojas. Algunos de ellos, pudieran recibir un nuevo acuerdo con los Bombarderos, pero para otros, fue simplemente un adiós al equipo a rayas.

El primer caso y quizás el más importante es el inicialista Anthony Rizzo, quien llegó proveniente de los Cachorros y que al final de esta temporada, ya es un agente libre.

¿Deberían los Yankees ofrecer un contrato a Rizzo?

Los Bombarderos cuentan en su roster para el 2022 con Luke Voit, pelotero que a pesar de las lesiones este 2021, fue líder en vuelacercas en la Liga Americana durante la temporada abreviada del 2020. Voit todavía bajo contrato, pudiera ser la primera base de los Yankees la próxima contienda, pero la figura de Rizzo dejó muy gratos recuerdos tanto con su bate como con su guante. Sus brillantes habilidades defensivas lo han hecho merecedor de múltiples Guantes de Oro y su bate zurdo en un paraíso de bateadores de esa mano como es el Yankee Stadium, no se puede pasar por alto. La tercera opción del equipo en la inicial es DJ LeMahieu y más teniendo en cuenta que Gleyber pudiera seguir en la intermedia para la próxima campaña.

Mi opinión: Llegar a un acuerdo con Rizzo y garantizar un pelotero de su calibre en la primera base. Voit puede ser una pieza de cambio quizás antes del inicio de la temporada regular.

Un tema sentimental

Brett Gardner no quería quitarse el uniforme después del partido contra Boston. El veterano de mil batallas se vio afectado después del partido frente a los Patirrojos y a pesar de no haber comenzado como jardinero titular del equipo, terminó siendo una figura clave en el desenlace de la temporada. Su entrega y amor a la camiseta no se puede pasar por alto. Desde el punto de vista físico, Brett todavía puede correr, cubre muchísimo terreno en las praderas y su bate, si bien ya no es del de antes, todavía demuestra tener un poder ocasional (10 jonrones en 387 turnos), lo cual lo hacen una buena opción como cuarto jardinero para los Bombarderos.

Personalmente le daría un año más, dándole a Gardner la posibilidad de retirarse como Yankee y no me extrañaría verlo en un futuro muy cerca en el banco de los Bombarderos como parte de la dirección del equipo.

Corey Kluber no se puede decir que hizo un mal trabajo de manera global con el equipo, pero no me parece ni siento sería la dirección correcta ofrecerle a Kluber un acuerdo. El veterano tuvo su gran momento con ese juego sin hits ni carrera frente a Texas durante la temporada regular, pero los Bombarderos tienen muchas opciones en la rotación abridora y hay un grupo de talentosos brazos tanto en el equipo grande como en las menores, que necesitan tener la oportunidad de brillar en el mejor béisbol del mundo.

Finalmente, la lista de agentes libres continúa con nombres como: Joely Rodríguez, Andrew Heaney, Darren O’Day, Ryan LaMarre y Adam Warren. Los cuatro últimos nombres, me parece no regresaran con el equipo y a decir verdad no tienen espacio en el roster que necesitan tener los Bombarderos para el Día Inaugural 2022.

Por supuesto que a esa lista de contratos terminados se suma el manager Aaron Boone, el cual ha sido tema de conversación incluso antes de terminar la campaña, en muchas de esas veces, siendo criticado por sus inestables lineups, mal manejo del bullpen y la ausencia del juego pequeño en su librito de jugadas. Mas allá de lo que pueda pasar con Boone, me parece que los Yankees necesitan un aire nuevo en cuanto al entrenador de bateo. A fin de cuentas, el pitcheo que se suponía era el punto débil del equipo, terminó siendo lo mejor y la producción ofensiva tuvo grandes lagunas.

Una nueva temporada ha comenzado para los Yankees, es hora de tomar decisiones y empezar a preparar un nuevo roster que, como cada año, solamente puede tener una misión, la cual se ha fallado de cumplir por los últimos 12 años.

