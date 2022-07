Yankees buscan reforzar los jardines

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, NEW YORK.- El corresponsal de MLB Network, Jon Heyman, informó en un artículo para The New York Post que los Yankees han empezado a evaluar sus opciones en el mercado de cambios, ya que los guardabosques Aaron Hicks y Joey Gallo han tenido problemas al bate esta temporada. Los jardines son el área en que los Bombarderos, que tienen el mejor récord de Grandes Ligas esta temporada, más ayuda necesitan.

Los Yankees han sostenido conversaciones con los Piratas sobre Bryan Reynolds, pero Heyman considera que las posibilidades de que el guardabosque de 27 años sea traspasado son casi igual de remotas que las de que los Nacionales cambien al quisqueyano Juan José Soto, quien se cree está fuera del alcance debido a que el gerente general de Washington, Mike Rizzo, dijo de manera enfática que el equipo no tiene intenciones de canjearlo.

Eso dejaría a Andrew Benintendi de los Reales (agente libre inminente), Ian Happ de los Cachorros (bajo control contractual hasta el final del 2023) y el venezolano Anthony Santander de los Orioles (bajo control contractual hasta el final del 2024) como las mejores opciones para Nueva York por la vía del cambio.

Los Orioles también tienen a Cedric Mullins y Austin Hays en los jardines, pero Heyman ha escuchado que el club está más abierto a cambiar a Santander que a los otros dos.

