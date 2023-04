Yamilet González: La gente está saturada de contenido negativo, por eso trato de subir publicaciones sanas

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – La humorista y actriz Yamilet González que se encuentra en República Dominicana promocionando el Show de La González, el próximo 6 de mayo en el Teatro la Fiesta del Hotel Jaragua y explica lo arduo y delicado que es el proceso creativo a la hora de elegir un personaje y grabarlo para luego lanzarlo “primero yo pienso en el tema, luego en cual personaje puede hacer ese tema y cómo lo puedo hacer” expresó.

En una entrevista en el programa Siendo Honestos con Katherine Hernández, la humorista también conversó sobre la espontaneidad y la autocrítica que emplea a la hora de hacer uno de los personajes que día a día vemos en las redes sociales “después de que grabo espero unas horas para publicar y si me produce risa yo lo subo y si me quedo seca lo veo al otro día y si tampoco me causa risa no lo subo” explicó.

La humorista quien emigró a España a los 20 años y que jamás pensó en hacer este tipo de trabajo, se da a conocer en las redes sociales gracias a una situación personal y expresó que su contenido es sano debido a la gran demanda que tienen las malas noticias a nivel mundial, “la gente está saturada de contenido negativo, por eso trato de subir publicaciones sanas”.

Con más de 500K en las redes sociales, a Yamilet también le interesa hacer cine y no descarta esa posibilidad, con una mente inquieta mientras llega la oportunidad, ya tiene lista la serie de “Maidalena y Javiei” personajes que hasta el momento han estado solo de forma audible “es mucho trabajo porque no es lo mismo tu enviar una nota de voz, pero ahora hay que buscarle un rostro, una forma de ser, ademanes y ponerle muchos ingredientes” citó la humorista.

Con relación al dinamismo económico que existe en las redes sociales Yamilet confiesa que las mismas le han proporcionado estabilidad y que para obtener esa remuneración “el éxito del proyecto ha sido por la autenticidad”, puntualizó la humorista.

“Yo tengo que estudiar mucho y leer bastante sobre cómo funciona el cerebro de un hombre” Es la explicación de Yamilet al hablar del personaje de Javiei que la ha llevado a estudiar la parte analítica de los hombres para exponerlo en sus plataformas de manera simplificada y atractiva, ingredientes que la han tildado de machista aunque el personaje ha sido creado con ellos para crear esas críticas.

Yamilet González conocida en redes cómo “Tumediceyotedigo” se estará presentando el próximo 6 de mayo en el Hotel Jaragua.

