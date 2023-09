Yainer Díaz conecta jonrón de tres carreras en victoria de Astros

EL NUEVO DIARI,O, ARLINGTON — Una desalentadora barrida en casa a manos de los Yankees llevó a algunos veteranos de los Astros a hablar en una reunión del equipo el domingo por al menos segunda vez esta temporada. Houston necesitaba salir de su depresión rápidamente, considerando que tenía que viajar para encontrarse con los Rangers en una sesión matinal del Día del Trabajo para comenzar la serie más importante de la temporada.

El malestar ofensivo de los Astros viajó con ellos desde el Minute Maid Park durante las primeras cuatro entradas del juego del lunes por la tarde en el Globe Life Field antes de que estallara. Houston conectó cinco jonrones en las últimas cuatro entradas (con Mauricio Dubón y José Altuve dos veces consecutivas) para aplastar a los Rangers, 13-6 , y romper una racha de tres derrotas consecutivas.

• Juegos restantes : en TEX (2), vs. SD (3), vs. OAK (3), en KC (3), vs. BAL (3), vs. KC (3), en SEA (3), en AZ (3).

• Actualización de la clasificación : Los Astros (78-61) prácticamente empataron en el primer lugar con los Marineros (77-60), que perdieron ante los Rojos el lunes. Los Astros ahora tienen el desempate sobre los Rangers (76-61), pero los Marineros tienen el desempate sobre los Astros. Eso significa que Houston necesita terminar un juego por delante de Seattle para ganar la división, y Texas necesitaría terminar un juego por delante de Houston.

«Obviamente, necesitábamos un juego como este y una victoria, porque venimos de casa y fuimos barridos por los Yankees», dijo Altuve, quien empató el récord de su carrera con cuatro hits, incluidos sus jonrones 11 y 12. «Y a Empezar de nuevo y poder ganar este partido y crear algo de impulso para mañana es realmente importante».

Los Astros ganaron la serie de la temporada a los Rangers por séptimo año consecutivo. Houston tiene marca de 77-39 contra sus rivales de Lone Star State desde 2017.

«Obviamente, ambos estamos luchando por posicionarnos en los playoffs, para llegar a los playoffs en una dura carrera divisional», dijo el tercera base Alex Bregman. “Pensé que era una buena manera de comenzar la serie. Pensé que los muchachos aparecieron listos para competir hoy. Tenían todas las excusas para no presentarse listos para el último día de viaje. Los muchachos mostraron mucha energía, mucho trabajo duro antes del partido y muchas agallas para bajar temprano y remontar”.

Dubón y Altuve conectaron jonrones consecutivos en la sexta y novena entrada, marcando la primera vez que un bateador de nueve hoyos (Dubón) y un primer bate (Altuve) se enfrentaron dos veces seguidas en un juego, según OptaSTATs. La única otra vez en la historia de los Astros que los mismos jugadores conectaron dos jonrones consecutivos fue cuando Craig Biggio y Lance Berkman lo hicieron el 25 de julio de 2005, contra los Filis.

“En realidad es porque José y yo hablamos ayer, y le dije que íbamos a jugar espalda con espalda, y terminamos haciéndolo dos veces”, dijo Dubón, quien registró el primer juego con múltiples jonrones de su carrera. «Loca linda.»

Sin embargo, el mayor swing del juego vino del receptor novato Yainer Díaz, quien conectó un jonrón de tres carreras de 453 pies proyectado por Statcast para coronar una séptima entrada de seis carreras que permitió a Houston tomar una ventaja de 11-5. Díaz tiene 21 jonrones en 337 apariciones al plato este año.

“Después del juego de ayer, los veteranos se pusieron de pie y hablaron y dijeron lo malas que iban a ser las series, pero hay béisbol que jugar y mantener una actitud positiva en cada serie, en cada juego”, dijo Díaz.

El abridor de los Astros, JP France, permitió tres jonrones, incluidos dos a Corey Seager, en más de cinco entradas mientras Texas construía ventajas de 3-0 y 4-3, antes de que la ofensiva de Houston cobrara vida. Bregman (de 4-4) conectó un sencillo de dos carreras en el quinto, y Dubón y Altuve conectaron el primero de sus jonrones consecutivos en el sexto para poner a Houston adelante, 5-4.

“Fue principalmente el show de Seager, pero regresamos y tuvimos algunos días ofensivos importantes”, dijo el manager de los Astros, Dusty Baker. “Estás jugando contra estos muchachos, y por la forma en que la pelota vuela en este estadio, tienes que conseguir todo lo que puedas. Los muchachos hicieron un buen trabajo hoy”.

Enfrentando al relevista de los Rangers Josh Sborz en el séptimo, Houston envió a 10 bateadores al plato y anotó seis veces para abrir el marcador. El error de fildeo de Seager con las bases llenas en una pelota golpeada por Chas McCormick permitió que dos carreras anotaran antes del jonrón de Díaz.

«¿Qué puedo decir? Subí allí simplemente tratando de hacer un buen contacto», dijo Díaz. “Realmente no estaba buscando un jonrón, a pesar de que la pelota volaba. Subí e intenté hacer un buen swing y obtuve el resultado”.