Yailin y Anuel AA están en “procedimiento” para tener un hijo

EL NUEVO DIARIO, MIAMI. – ¡La relación entre Yailin y Anuel AA parece avanzar un paso más! Y no un paso cualquiera, porque los jóvenes ya están pensando en formar una familia. Primero el anillo de compromiso, ¿y lo próximo será un hijo?.

Durante una sesión de preguntas y respuestas en Instagram, la dominicana se sinceró cuando le preguntaron si ya pensaba embarazarse.

“Estamos en procedimiento”, respondió la joven, dejando ver que estaban buscando un bebé.

Los seguidores también quisieron saber qué prefería Yailín, si tener niño o niña y aunque esta va a querer que su futuro hijo sea del sexo que sea, hay algo que le gustaría que Dios le concediera.

“Como Dios me lo mande, pero si Dios me haría el favor que fuera niña”, expresó.

De tener un hijo, este sería el segundo del reguetonero boricua, quien ya tiene a Pablo Anuel, fruto producto de su relación con Astrid Cuevas, con el que pasa mucho tiempo juntos.

Pero aunque Yailin y Anuel no tengan hijos, ya tienen un nuevo miembro en la familia a quien cuidan como a un bebé. Se trata de su nueva mascota, un perrito de la raza pomeranian que los tiene muy enamorados.

En una ocasión la pareja habló en exclusiva con People en Español sobre su deseo de tener hijos. “Ay Dios mío, que sean los que Dios mande para acá”, dijo Anuel.

“Me gustan los niños, a veces me siento con algún niño o niña y vuelve el tiempo atrás. Me siento pequeña, me pongo como un muchacho a meterle conversación”, comentó Yailin.

