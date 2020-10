Yailin La Más Viral: “Yo apuesto a mi”

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- A tan solo un año de aquel concurso de baile que transpolo su imagen a todas las plataformas digitales convirtiéndola en viral, su incursión en la industria de la música viene cargada de la alegría, sensualidad y picardía que la define.

Sus 13 tatuajes parecieran otorgarle una personalidad un tanto ruda, pero su tímida sonrisa indica lo contrario, y el brillo en sus ojos al preguntarle sobre el nombre de su madre dibujado permanentemente en su pecho lo confirman.

Los temas musicales que ha lanzado recientemente en colaboración con los intérpretes urbanos Haraca Kiko y El Fecho, son al ritmo contagioso de dembows producidos por Leo RD y JS, y se han convertido en la sensación de TikTok y representan el escalón para impulsar su carrera de los barrios del Gran Santo Domingo.

Ya ha acumulado más de 600 mil seguidores en Instagram coleccionando fanáticos que la siguen por su música y personalidad.

Con tan solo 19 años, Yailin apuesta a ella para perseguir un sueño que llegó a su vida por un sentido de permanencia más que una pasión, y reveló a El Nuevo Diario todos los detalles de su ascenso en la industria y sus próximos pasos en la música.

Pregunta: ¿Cómo inicias en el baile? ¿Fue espontáneo o algo que querías hacer?

Respuesta: La verdad inicie como un relajo. Fue aproximadamente un año que estaba en una competencia de baile en Sabana Perdida. Aunque perdí ya las personas me habían visto bailar en algunas ocasiones, me grababan y así fue como la gente comenzó a conocer mi nombre.

P. ¿Continúas obteniendo algún provecho del baile?

R. No, ya no. A veces participo en algunos video musicales si así lo requieren.

P. ¿Cómo fue el crossover del baile a la música?

R. El baile no dura para siempre, entonces quería continuar activa en la industria, y tomé la decisión de intentar con la música para ver si me aceptaban. Aunque es mucho más difícil que el baile siento que el público me ha aceptado y me ha acogido.

P. ¿Qué beneficios le ves a la música que antes no obtenías del baile?

R. El mayor beneficio es que ahora veo una mayor entrada económica. Eso me permitió independizarme y mudarme sola.

P. Y hablando de eso, te vemos muy activa en Instagram, ¿nos dices cuanto te ganas mensualmente con tus publicaciones?

R. (Risas) Aproximadamente $100,000 pesos.

P. Tu más reciente sencillo “¿Quién me atraca a mí?” junto a Haraca Kiko se ha convertido en toda una sensación en TikTok, ¿cómo te sientes al ver los usuarios bailando tus temas?

R. Me siento súper bien. Me da felicidad ver a las personas cantando y bailando mi canción.

P. ¿Tienes alguna producción en camino?

R. Si, es lo que viene por ahí y ya lo tengo preparado. Lo lanzaré próximamente cuando se “queme la fiebre” de mi nuevo tema.

P. ¿Cuántos temas tiene tu nueva producción? Y cuéntanos si habrá colaboraciones con otros artistas.

R. Tiene aproximadamente 10 temas. No te puedo mencionar cuales artistas, pero habrá grandes sorpresas que se le gustarán al público.

P. Aunque no quieres revelar tus colaboraciones, ¿nos adelantas si hay una mujer en tu próxima producción?

R. Quizás, puede ser que sí (risas). Mi equipo y yo estamos en proceso de cuadrar una colaboración con una chica.

P. ¿Piensas lanzar algún adelanto de tu álbum o pretendes solo promocionar tu sencillo con Haraca Kiko?

R. Si, el próximo sencillo que voy a lanzar es “Que yo me apeche de mi tiguerón”. Es un dembow con el que las mujeres se podrán identificar bastante. Y es mi primer sencillo como solista.

P. De no ser artista, ¿que estuvieras haciendo actualmente? ¿Te visualizas mucho tiempo en la industria de la música?

R. Me hubiese gustado ser cirujana, tenía planeado entrar a la universidad porque vengo de una familia donde predominan los doctores, pero ahora mismo no me veo haciendo otra cosa que no sea música.

P. ¿Cómo está tu relación con La Perversa? Sabemos que ambas iniciaron en el baile y luego hicieron el crossover a intérpretes urbanas.

R. Nuestra relación está bien. La verdad cada una de nosotras ha tomado rumbos separados. No me molesta lo que la gente comenta porque siempre habrá comentarios y comparaciones y lo importante es que cada una está haciendo su trabajo de la forma que le parece. Yo apuesto a mí.

P. Sabemos que las plataformas digitales constituyen una herramienta de trabajo importante para el artista, que anteriormente no era tomada en cuenta, ¿ya organizaste todos tus canales digitales?

R. Sí. Se nos había presentado algunos inconvenientes con YouTube pero ya todo está en camino a organizarse.

P. Con tus ingresos de la música, ¿que te has comprado que te ha dado mayor satisfacción?

R. Mi primer carro, un Honda Civic. Lo compré justo antes de que iniciara la pandemia y me dio mucha satisfacción poder costearlo yo sola.

P. ¿Cómo te ha tratado el tiempo de confinamiento y la pandemia?

R. Me está yendo bien. La verdad no me puedo quejar. He continuado trabajando e impulsando mi proyecto musical. Es una bendición la acogida que ha tenido mi tema.

Para mantenerte contactado con Yailin La Más Viral y seguir sus próximos pasos en la industria de la música puedes seguirla en @yailinlamasviralr