Yailín declara ante el tribunal no ser agredida por Tekashi, según abogados del rapero

Georgina Lulú Guillermo Díaz (Yailín La Más Viral). (Foto: Jan Claudio Bermúdez/ El Nuevo Diario)

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Al concluir la audiencia de conocimiento de medida de coerción contra el rapero norteamericano Daniel Hernández (Tekashi 6ix9ine), sus abogados informaron que la influencer Georgina Lulú Guillermo Díaz (Yailín La Más Viral), pareja del artista, declaró ante el juez que no ha sido agredida por su el cantante acusado.

La magistrada Fátima Veloz, de la Oficina de Atención Permanente, del Distrito Nacional, se reservó el falló para las 3:30 de la tarde de hoy.

Cándido Simón, uno de los abogado de 6ix9ine aseguró que La Más Viral le dijo al tribunal que ella no es víctima de agresión “ yo no soy menor de edad ni mi mamá me representa”.

En tanto, Waldo Paulino, también abogado del rapero, expresó que como defensa técnica fueron “demoledores” contra el Ministerio Público, a quienes le exigieron presentar pruebas contra su cliente, pero no pudieron hacerlo.

Con relación a varios videos donde se observa Yailín siendo agredida por Tekashi, Paulino dijo que “eso es un montaje, fueron editados, manipulado y extraído de otro material audiovisual”.

El togado dijo que Daniel Hernández le explicó a la jueza que él nunca ha agredido a su esposa y a la señora Wanda Díaz, madre de la artista.

La semana pasada, Wanda Díaz acudió a la audiencia de solicitud de coerción contra el artista y expresó su deseo de «justicia» por los golpes y maltratos que asegura el artista ha infligido a su hija, violencia de la cual también ella es víctima.

