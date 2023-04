Yadira Henríquez recuerda país atraviesa sequía y pide a ciudadanía no malgastar agua en Semana Santa

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Yadira Henríquez Núñez, directora del Plan de Asistencia Social de la Presidencia (PASP), exhortó este jueves a la ciudadanía tener comedimiento y no malgastar agua durante esta Semana Santa.

Precisó que en estos momentos en que el país está atravesando una gran sequía los ciudadanos deben actuar con moderación y emprender acciones por su propia cuenta para preservar el agua.

“Este no es momento de dilapidar el agua, sino de preservar el agua; de pensar que lo que tiramos en nuestras calles para ensuciarla produce enfermedades y cualquiera de nosotros podemos ser arropados por una de ellas”, expresó.

También la funcionaria dijo que pide a Dios que en esta Semana Santa, en la que los cristianos recuerdan la pasión, la muerte y la resurrección de Jesús en calvario, los dominicanos actúen con comedimiento para que no tengan que lamentar situaciones trágicas.

“Es muy importante educar a nuestra población para que comprendan que los tres, cuatro o cinco días de Semana Santa que puedan tomarse no es para que se acabe el mundo, tenemos que actuar pensando en nosotros, en nuestra familia y en la población en sentido general, no cometiendo imprudencias guiando de forma temeraria, conduciendo embriagados, el alcohol y manejar no son compatibles”, sumó.

Plan Social

Henríquez Núñez destacó que tienen varias semanas de haber iniciado un operativo casa por casa, en todo el territorio nacional, para entregar raciones de habichuelas con dulces por motivos de Semana Santa.

“Se han distribuido cientos de miles de raciones de habichuelas con dulce en todo el territorio nacional, a través de distintas instituciones como son las alcaldías, las gobernaciones, juntas de vecinos, asociaciones, fundaciones, las oficinas del Plan de la Asistencia, en cada una de ellas y en eso estamos”, detalló.

