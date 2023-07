Ya se inicia oficialmente la campaña política en RD

Con la proclamación oficial realizada por la Junta Central Electoral, dando así inicio oficial a la participación en campaña abierta a los partidos políticos y sus candidatos, se podrá observar como se organiza la participación de estos en las elecciones del 2024.

Estos partidos ya en campaña, recorrerán todo el territorio nacional e internacional, mostrando sus propuestas para continuar, los que están en el poder y para llegar los que están en la oposición; todos sabemos que el candidato más favorecido en la intención del voto de la oposición es el Dr. Leonel Fernández, el cual desde ya se ve en una lucha férrea con el gobierno del Partido Revolucionario Moderno que encabeza el presidente Luis Abinader. Todo esto en vista de que desde ya se ve y se siente que el candidato del Partido de la Liberación Dominicana, Abel Martínez no cuenta en esta ocasión con las simpatías y la intención del voto dominicano para el 2024. Así lo demuestran todos los estudios, encuestas y sondeos que se realizan a diario en todo el país.

Visto este escenario, será entre Leonel Fernández y Luís Abinader que la población tomará una decisión para que uno de ellos sea el presidente de 2024. La pregunta será, qué tiene cada uno de ellos para presentar al electorado nacional para que voten por ellos, analizaremos algunas de las situaciones que deberán enfrentar, el expresidente Leonel Fernández, basará su campaña en su experiencia al frente del Estado y sus realizaciones, la construcción de obras de importancia, como el Metro de Santo Domingo, la modernización del Estado, su buen manejo en las crisis que enfrentó, todas las realizaciones que hizo en lo económico y en lo social será su carta de presentación ante el electorado para buscar volver al poder. También Leonel Fernández ha desmontado el discurso de sus adversos, quienes lo acusaban de tener dinero del estado, cosa que ha demostrado a través del tiempo que todo era una vil mentira, pues Leonel Fernández, no tiene villas, no tiene yates, no tiene apartamentos en Miami, ni en Europa, no tiene cuentas de bancos millonarias, tampoco tiene inversiones en empresas nacionales e internacionales, por lo que sus detractores han quedado evidenciandos como calumniadores y ya no podrán usar ese discurso en su contra ante la población, para tratar de manchar su honra y tratar de sacar provecho en el electorado que votará en las elecciones de 2024.

En cambio, el presidente Luís Abinader, deberá hacer muchos esfuerzos en presentar al electorado obras y ejecuciones que conlleven al pueblo a darle otra oportunidad de seguir en el poder. El Presidente deberá enfrentar una situación difícil con relación a las crisis en educación, energía, la seguridad, el aumento de la delincuencia, la inflación, el desempleo, sin obras importantes que presentar al electorado, crisis de la economía sobre todo la microeconomía, crisis en las instituciones del estado como pasaportes, interior y policía, tarjetas supérate, plan social del Estado, agricultura, la toma de más préstamos y su principal problema que deberá enfrentar, es el manejo y relación con los dirigentes y militantes de su partido, los cuales están que quieren quemar la nave llamada PRM; estas serán algunas de las situaciones que el presidente Luis Abinader deberá enfrentar ante el electorado nacional, para buscar que se le dé una oportunidad más de seguir en el gobierno. También deberá explicar en el futuro su decisión de colocar parte de sus recursos en compañías internacionales, como lo especificó los papeles de Panamá, ya que eso demuestra que el no cree mucho en la economía nacional por lo que prefirió sacar sus capitales del país.

Visto este panorama electoral nos atrevemos a decir que el gobierno del presidente Luis Abinader no la tendrá fácil en estas elecciones, ya que el desarrollo de la economía nacional en este año 2023, no será de mucha ayuda para el país, por las diferentes variables económicas que atraviesa el mundo en materia económica, que todas inciden directamente en la economía dominicana, por lo que los expertos vaticinan un año difícil en materia económica.

Los estudios dicen que habrá una segunda vuelta electoral y, también hablan de que esta situación favorece a Leonel Fernández, por lo que este gobierno la tiene muy difícil para mayo de 2024. Por eso están realizando todo tipo de compra de dirigentes de la oposición, para tratar de vender la idea que pueden ganar en primera vuelta las elecciones de 2024. El tiempo es el mejor juez que existe, solo él nos da y nos quita la razón.

Gracias por leer y comentar.

POR DOMINGO PLÁCIDO

