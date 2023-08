Ya no te veo, ya no te creo

Los altares se van cayendo tal y como se dice popularmente. La verdad comienza a fluir y a “llamar al pan pan y al vino vino” y tristemente la mayoría de los liderazgos van dejando ver lo que realmente son: un bloff, una manipulación, un sofisma, un direccionamiento pago. Y en materia comunicacional y político un fraude a la conciencia nacional.

Encontrar el hoyito, la realidad de que lo que importan son los views en las redes sociales, sin importar la calidad de lo que se comunica, es lo que conviene a los que pretenden monetizar sus intentos comunicacionales. Es por eso que los titulares y los manejos de los comunicadores son mas parte de la creación de una expectativa, incluyendo titulares muchas veces maliciosos y mentirosos y una entrega a cuenta gotas de una información que podría ser dada con eficiente agilidad. La idea no es informar, sino mantener a la gente la mayor parte del tiempo posible cautiva, a la espera de algo que no se dará.

La estupidez de prometer entregar algo en una entrega o peor aun a cambio de conseguir tener un número específico de personas conectadas en un directo, luce ser hasta un estilo de chantaje y aleja definitivamente al interlocutor de la ética en materia comunicacional.

Más que ser una estrategia debe darles vergüenza.

Ciertamente no van muy lejos los medios tradicionales, apoyados históricamente en versiones ajustadas al interés del amarillo o en la búsqueda de sensacionalismos para atraer la atención y luego en el cuerpo de la noticia darte cuenta que todo era más espuma que chocolate.

Por otro lado y lo más triste de todo esto, es la credibilidad que se va perdiendo o que ya se ha perdido, de las afamadas investigaciones, por eventos que cada día dejan ver más sus paños menores.

La falta de una real empatía a los graves problemas nacionales y el convertirse realmente en actores, en parte de un show, un espectáculo, ya que esto vende más que salir en la defensa de los grandes intereses nacionales.

Los caballos de Troya, la extorsión como mecanismo utilitario para hacer riquezas en estos medios comunicacionales, ya constituyen secretos a voces y surge la necesidad de que nuevos paradigmas y exponentes emerjan y con rapidez a sustituir lo que en apariencia tiende a ser parte de la podredumbre que tanto se ha criticado.

Dejándose ver claramente que ha sido la falsedad y la ambición de hacer dinero, lo que les ha acompañado y que la ética y los principios han brillado por su ausencia todo el camino.

Por aquello de crea fama y échate a dormir y por el desinterés colectivo de investigar, de documentarse o de detenerse a razonar, interrelacionar variables, inferir, deducir y establecer hipótesis o conclusiones personales, nos dejamos llevar por la corriente de lo que dice la gente, que casi siempre es la repetición de una mentira, financiada y que se convierte entonces en “voz populis” y en una vulgar manipulación de las masas.

El experimento de Ash cabe aquí, para demostrar, que lo que importa no es la verdad aunque la tenga una sola persona, sino lo que opina la mayoría, que podría ser hasta el acordar una mentira por una supuesta conveniencia colectiva.

Pero vámonos ahora con el gemelo de esta traición combinada a la conciencia nacional.

Así en el terreno político se nos imposibilita darnos cuenta como las incoherencias acompañan las alianzas políticas, como la carencia de filosofías, de valores y la existencia definitiva de una cultura inescrupulosa pero pragmática, es lo que las sustenta. Y como no nos detenemos siquiera a preguntarnos, como es posible una alianza filosófica, doctrinal, basada en valores compartidos entre Dios y el Diablo?.

Estamos siendo tristemente manipulados y se nos obliga a elegir entre Satanás y el Diablo disfrazados de ángeles de luz. Una gran pena y a la vez un grave peligro para el pueblo dominicano.

Porque los intereses no por el bienestar nacional, sino por el enriquecimiento personal potencial, son el móvil fundamental para justificar todas las alianzas políticas que se han visto y se verán para lo que será el nuevo fraude a la conciencia nacional en las elecciones del 2024.

Las aspiraciones políticas son reales, pero en el fondo, no son aspiraciones para llevar bienestar a la nación, aunque aparecen algunos ilusos que prestan sus nombres para completar una boleta electoral en alguna entelequia de partido, por eso esas aspiraciones son inexistentes.

Llegar al poder es lo fundamental y para ello se hace y se hará lo que se tenga que hacer, (esto incluye traiciones de última hora a candidatos que ya han hecho su trabajo electoral), o traiciones en las mesas electorales comprando delegados, aunque esto implique como se ve un pacto con el diablo y un distanciamiento total de la ética, los principios, los valores y por ende se continuara con la destrucción acelerada de la sociedad y de República.

Como se nota en esta reflexión hemos conjugado dos temas paralelos que como almas gemelas gravitan diariamente en la vida nacional y a la vez dos grandes fraudes a la conciencia nacional.

El de los denominados líderes de opinión en lo formal y en las redes y en el terreno de lo político sin lugar a dudas ambos mercenarios y capaces de cualquier cosa, motivados fuertemente por las pretensiones de mamón.

La tendencia será la misma, el apoyo internacional y supra nacional lo tendrá quien tenga la posibilidad del apoyo popular y demuestre un compromiso mayor con los intereses globalistas, pues se necesita mantener la apariencia democrática para completar con éxito la entrega total de nuestra soberanía y nuestros recursos naturales y nuestro territorio.

Los discursos y retoricas todos son parte de la falsedad y evidentemente, la gente les votara, pues como dijimos anteriormente también somos parte y cómplices de este modus vivendi y subrayamos el criterio ineludible de nuestra maldita cultura política: Ahora me toca a mí.

Nuestro sistema político hace tiempo que fracaso, aunque en estos momentos éticamente, moral e institucionalmente ha tocado fondo.

Así como el agua busca por donde salir cuando los techos se inundan tras un fuerte aguacero, el pueblo dominicano harto ya de tantas mezquindades, traiciones y abusos de poder, cruzaran la línea de pizarro y reaccionaran no en dirección a una urna a votar por un disfraz de ángel de luz, sino para ajustar cuentas y el peligro evidente está a la puerta, aunque nos hagamos los ciegos, los sordos y los mudos y apostemos a la comunicación estrategia para mantener anestesiados a un paciente que ya no responde ni a la morfina ni a los opioides.

Se necesita un alto en el camino, ya lo hemos analizado en entregas anteriores, pero necesitamos lideres para el bien, que no estén contaminados con el virus del enriquecimiento ilícito y el “ahora me toca a mí”. Necesitamos nuevas cúpulas políticas partidarias para ellos, pues estos no son semidioses dueños de fincas donde pueden hacer como lo hacen, lo que le viene en gana.

Los partidos políticos deben ser lo que dicen las leyes, parte de un bien que no es propiedad de una familia, ni de personas físicas, sino de la colectividad. Si esto no se logra y se corrige a tiempo, otro sistema político será el que guiara los destinos de la nación y tal vez ya fusionados con Haití, como son los planes reales de traidores que inciden fuertemente en la vida política y nacional.

Decimos esto, porque estamos convencidos de que el rumbo que llevamos no es casual, el direccionamiento hacia convertirnos en un estado fallido es un plan y la meta final es la fusión de la isla.

Por Julián Padilla

Relacionado