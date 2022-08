¡Ya no esconden su amor! Muestran imágenes de Piqué con su nueva novia

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, BARCELONA, ESPAÑA. – En solo una semana, Gerard Piqué y su nueva pareja tras su separación de Shakira, Clara Chía Martí, han pasado de esconderse de los medios de comunicación para proteger su intimidad y el anonimato de la joven, a dejarse ver sin reparo.

Un cambio de actitud que obedecería a la decisión del jugador del Barça de lanzar al mundo y a su ex un mensaje: que su relación con la azafata de eventos de 23 años ya está consolidada y que son ellos los que quieren controlar la información que se filtre o publique a partir de ahora.

Hace unos días salían a la luz varios vídeos borrosos de la pareja en el concierto de Dani Martín, exhibiendo su pasión ante las cámaras entre besos y abrazos. Pero la “presentación en sociedad” de Clara Chía y su salto definitivo a personaje del corazón ha llegado este miércoles con la publicación por parte de la revista ¡Hola! de las primeras fotos de la pareja, con buena calidad, durante su asistencia juntos a la boda de los amigos de Piqué, Albert Pedret y Anna Tormo, ambos de su empresa Kosmos, donde también trabaja la novia del futbolista.

En las imágenes se ve a Gerard (35 años) y Clara de la mano y compartiendo confidencias y sonrisas cómplices en la ceremonia que tuvo lugar en la Costa Brava, concretamente en la masía de Mas Terrats, ubicada en la comarca catalana de Empordà (Girona).

El salto definitivo de Clara Chía a la prensa del corazón ha abierto la veda a todo tipo de reacciones –desde su gran parecido físico con Shakira, al apreciarse ahora con más detalle su rostro- y hasta rumores de embarazo en las redes sociales y varios medios sensacionalistas, que apuntan a esta tesis por la “barriguita” que la barcelonesa parece mostrar en la foto de portada de ¡Hola!, así como en las imágenes del concierto difundidas anteriormente.

Algunos medios y programas de televisión latinos aseguran que la novia de Gerard Piqué podría está embarazada. El presentador Raúl de Molina dijo en su programa El Gordo y la Flaca que a Clara se le ve “pancita” en el look “total black” que llevó en el evento musical que fue captada con Piqué.

Las nuevas imágenes de Piqué y su novia en ¡Hola! no habrán sentado bien a Shakira, que hace unos días reaparecía con un look triste junto a sus hijos, como tampoco el vídeo subido por una cuenta de fans de Clara Chía, donde esta aparece bailando de forma sensual y en ropa interior el tema Te Felicito de Shakira, la canción que la cantante dedica supuestamente a su ex tras la separación.

