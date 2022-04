¿Ya Julio Rodríguez puso sus argumentos en Marineros?

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, PEORIA, Arizona – Si el dominicano Julio Rodríguez no tenía asegurado aún un puesto en el roster del Día Inaugural de los Marineros, lo que hizo el jueves en la victoria de Seattle opr 3-2 sobre los Guardianes tal vez haya sellado su lugar.

El cotizado jardinero de Seattle encapsuló casi todas sus herramientas – velocidad, corrido de bases, poder, contacto hacia la banda contraria e instintos – en una secuencia de 14 segundos:

Un jonrón dentro del campo.

“Es mi primera vez”, confesó Rodríguez.

¿Cómo pasó?

En una cuenta 2-2 en el que sabía sería su último turno al bate del día, el oriundo de Loma de Cabrera conectó un pitcheo por el medio del plato ante su compatriota de los Guardianes, Emmanuel Clase, hacia el jardín central-derecho. Inmediatamente, prendió los motores. Con una velocidad de salida de 105 millas por hora, la bola recorrió los 385 pies directamente hacia la pared y rebotó en dirección al cuadro interior.

“Desde que salió del bate, sabía que era bueno. Muchos habrán pensado que la bola se iba, pero en mi corazón sabía que no”, dijo Rodríguez. “Una vez vi la bola dije, ‘Bien, tengo que bajar la cabeza y seguir’”.

El patrullero central Will Brennan tuvo problemas para controlar la bola, pero Rodríguez ya estaba volando hacia la antesala, con la mirada fija en el coach de tercera, el también quisqueyano Manny Acta, quien sin dudarlo lo envió al plato.

“Me estaba mandando”, señaló Rodríguez. “Tuve cuidado en asegurarme de pisar la base, porque estaba corriendo. Me siento bien corriendo largas distancias, así que una vez pasé por la intermedia, me sentí cómodo en continuar. Cuando él me mandó, sabía que tenía que anotar”.

Lo que vieron

El manager de los Marineros, Scott Servais, tal vez haya tenido la mejor vista de lo ocurrido. Cuando se le preguntó sobre lo que estaba pensando una vez vio al dominicano cruzar la antesala, Servais dijo, “Envíalo, Manny. Envíalo. Vamos a ver”.

Rodríguez trabajó arduamente en el receso de temporada con el entrenador Yo Murphy, quien ha ayudado a muchos atletas profesionales, incluyendo a varios del fútbol americano de la NFL. Está funcionando.

“Se mueve muy bien para lo grande que es”, comentó Servais. “Hice una broma en estos días, preguntando cómo luciría en la NFL. Mira cómo es su cuerpo y cómo se mueve”.

Luego de Rodríguez golpearse el pecho tras anotar, el público explotó. Un inning después, cuando estaba saliendo del terreno, el joven recibió una ovación de pie.

“Me sentí muy bien”, dijo Rodríguez sobre el reconocimiento del público. “Es como el cariño que me han mostrado los seguidores de los Marineros. No sólo de los Marineros, sino de casi todos los fanáticos de béisbol. Lo estoy disfrutando”.

Lo que significa

Más allá de la ambición de hacer el equipo grande, Rodríguez pudo demostrar su velocidad, una de sus herramientas menos conocidas.

“Ahora lo saben”, señaló el dominicano. “Ahora lo saben”.

Aparte de los tres ponches ante pitcheos rompientes y un deslizamiento innecesario el miércoles que le costó a Seattle una carrera, Rodríguez se ha visto brillante en la pretemporada. Además del potencial de sus herramientas, los Marineros están entusiasmados por su avanzada mentalidad en el béisbol.

“Tuvo un día difícil ayer, pero hay que darle crédito por llegar hoy con una sonrisa en el rostro y listo para trabajar”, dijo Servais. “Lo hablamos. Aprendió de ello”.

Luego de su jonrón dentro del parque, Rodríguez batea .360/.429/.720 (1.149 de OPS) en 25 turnos a lo largo de 10 de juegos de la Liga del Cactus.

“Es un techo muy, muy alto, ¿sabes?”, señaló Servais. “Eso es lo que emociona a todos a su alrededor. Cualquier instructor se emociona por él si todo sale bien. El talento y la confianza están ahí. Se comporta como un buen compañero. Parece cumplir cada requisito”.

Sin embargo, Servais no se comprometió a decir que Rodríguez haría el equipo grande para el inicio de la temporada regular. En todo caso, quisiera decirle primero al jugador. Pero mientras llega la decisión, dejó abiertas las opciones.

“Podemos seguir sin parar”, dijo Servais sobre los elogios. “Tenemos partidos por disputar en la pretemporada y ya veremos qué pasará. Pero yo no podría estar más feliz por él”.

¿Y Rodríguez? ¿Siente que necesita demostrar algo más?

“No sé, creo que tengo que seguir haciéndolo a diario”, dijo con una sonrisa.

