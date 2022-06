“Y vivieron sanos para siempre”, el libro que invita a cuidar el cuerpo para prevenir enfermedades del Dr. Simón Fit

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, REDACCION DIGITAL. – El sobrepeso y el cáncer fueron dos experiencias que Dr. Simón Fit vivió en carne propia y que lo llevaron a buscar nuevas opciones naturales para tratar estos y otros males que aquejan a la población. Su interés por difundir sus conocimientos se encuentra plasmado en su libro “Y vivieron sanos para siempre”, en el cual se conjuga el amor a nuestro cuerpo y la alimentación adecuada para prevenir enfermedades.

“Por muchos años sufrí de obesidad lo que trajo consecuencias terribles, puesto que a muy corta edad y como secuela de ella, me enfrenté al cáncer. Afortunadamente, los últimos años de mi vida los había dedicado al estudio de la alimentación a base de plantas como estrategia para la prevención de enfermedades. Ese fue el método que elegí para atender mis enfermedades”, dijo el doctor.

La mala alimentación, llevaron al doctor a padecer hipertensión y pre diabetes, así que decidió cambiar sus hábitos. “Pensaba que todo lo malo que me había hecho sería borrado en un dos por tres, pero me equivoqué. Había desarrollado un tumor y no lo sabía. finalmente pagué el costo de hacer las cosas tan mal con mi cuerpo: me tuve que enfrentar al cáncer y la quimioterapia”, mencionó.

Una de las peculiaridades del doctor fue la búsqueda en métodos naturales para tratar diversas enfermedades. De ahí que localizara en los hongos, como el hongo Reishi, propiedades únicas que se convirtieron en su aliado durante su batalla contra el cáncer. “Su sabor no era tan agradable, así que logré prepararlo como un chocolate saludable que tiene la capacidad de potenciar el sistema inmune y prevenir enfermedades como el cáncer, The Smart Chocolate es una buena opción para cuidarnos”, expresó.

Una de sus grandes preocupaciones fue ver el avance acelerado de las enfermedades crónicas, de ahí que se diera a la tarea de buscar alternativas en la medicina tradicional para atacar las causas y reforzar la medicina preventiva. Actualmente, es una referencia profesional y personal del éxito de una alimentación basada en plantas y un estilo de vida vegano para la prevención de enfermedades y para lograr el físico deseado.

Además, ha creado un canal de comunicación a través de sus redes sociales donde se dedica a educar sobre ciencia y medicina de manera responsable y respetuosa, ya que su compromiso cada vez es más grande con su profesión y la sociedad, donde su mayor objetivo es extender su propuesta con la medicina integrativa, misma que aprovecha lo mejor de la medicina natural ancestral y lo mejor de la medicina convencional para lograr el completa estado de bienestar.

Como parte complementaria de sus aportaciones decidió escribir un libro en el que nos enseña a cuidar el cuerpo para así evitar enfermedades. “Y vivieron sanos para siempre” es un libro que nos enseña a cuidarnos de manera natural, cambiando nuestros hábitos alimenticios con la finalidad de prevenir enfermedades a largo plazo, mediano o corto plazo, Es una inspiración de mi propia experiencia de vida”, declaró.

“Quiero mostrarle al mundo cómo una alimentación a base de plantas te ayuda a perder grasa y a conseguir el cuerpo que deseas, además de ayudar a prevenir enfermedades y combatirlas. Es por eso que decido escribir el libro en el que contaría como deje de ser un gordo y cómo salvé mi vida”, detalló.

Dr. Simón Fit es originario de Venezuela. Estudió veterinaria en la Universidad Nacional Experimental Francisco de Miranda. Durante un tiempo ejerció la Veterinaria en la Isla de Aruba. Tiempo después, regresó a Venezuela para cursar la carrera de Médico Cirujano, obteniendo mención de honor por máxima calificación sobre todas las carreras.

Debido a sus grandes aportaciones fue reconocido como el más destacado profesional en ciencias de la salud en 2018, por la Sociedad Interamericana de Investigación, Salud, Desarrollo Empresarial y Tecnologías (SIISDET) y máximo líder en excelencia en salud 2018, por la Asociación Mundial para la Excelencia en Salud (AMES).

