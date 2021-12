¿Y tú, Cuántas discusiones ganaste en 2021?

Honestamente, cuando hago la pregunta “¿Cuántas discusiones ganaste este año?” estoy mirándome al espejo. Estoy pensando en el concepto de las victorias pírricas, lo que hace referencia a cómo “ganar” confrontaciones nos va destruyendo progresivamente. Dicho de otra manera, hemos tenido que arreglárnoslas para sobrevivir todo el año, y cuando miramos alrededor, vemos cientos de personas que han salido heridas en el proceso. Algunas de gravedad, y si no son sanadas a tiempo, podríamos tener consecuencias muy graves.

Mientras tanto, no podemos detener ni retroceder el tiempo, es hora de pasar la página del 2021, para concentrarnos en hacer frente de la mejor manera, al año 2022. Que al igual que su predecesor, viene con grandes afanes, que serán más desafiantes y retadores, por lo que no debemos mantener en la espalda, la pesada carga del año que termina. ¿Te has preguntado si estás listo? Pasar la página del 2021, es un proceso que demanda mucha humildad y valor, determinación y sentido del compromiso. Humildad para reconocer cuan errados hemos estado, y valor para pedir perdón a quienes han resultado heridos; determinarnos a deponer actitudes negativas y hacer el compromiso de no volver atrás.

Podríamos hablar de promesas impresionantes para el año nuevo, que se olvidaran cuando cambiemos de ánimo, o podríamos ser sinceros con nosotros mismos y reconocer que no podemos por nuestras propias fuerzas. No más metas superficiales que estorben nuestro crecimiento espiritual, es hora abrir nuestro corazón delante de Dios y ponernos realmente en sus manos. Te reto a pedir perdón, y a perdonar a alguien; Te reto a que tengas la humildad de ser agradecido. Cuando empezamos agradecer lo que otros hacen por nosotros, nos damos cuenta el sacrificio que implican las cosas más sencillas. Ser agradecidos nos enseña a valorar y entender a los demás, mientras que el perdón nos empuja a ser mejores cada día. Estamos hablando de un compromiso espiritual retador, ¡empieza hoy mismo!

Vivimos en tiempos de crisis, la mayoría de las personas están pasándola muy mal, es el momento perfecto para animar y bendecir a otros, de la manera que puedas y Dios te lo permita. Se pronostica una gran inflación a corto plazo, por lo que entiendo que seguirá subiendo el precio de los valores espirituales, éticos y morales. Para mí, es un gran reto que no podría enfrentar si no estuviera rodeado de personas que están determinadas a trabajar en equipo hasta lograrlo. Gente que tiene el permiso para meterse en mi vida a confrontarme y corregirme con amor, para inyectarme sus fuerzas y levantarme cuando me caiga. Te animo a que lo intentes.

Por José Balbuena

Relacionado