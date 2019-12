Fue la pregunta que me hice mientras veía como en un grupo de #WhatsApp (todos entre 22 y 32 años) se quejaban de las situaciones que vivimos diariamente en la ciudad, todo era queja y más queja, pero nadie hablaba de propuestas (¿irónico no?), algunos, los que se atrevían comparaban Santo Domingo con capitales de países más desarrollados, todos hablaban y querían que otras personas hicieran lo que ellos imaginaban o decían y ahí me surgió la pregunta ¿Y si hacemos algo más?

Vivimos en una época en la que se ha hecho común el quejarnos con o sin razón, una época donde hemos pasado de hacer a tener sueño y/o utopía (y no la del concierto de Romeo), y es ahí donde vuelvo y me pregunto ¿Y si hacemos algo más? Te entiendo, posiblemente pensarás que desde donde estás no podrás generar grandes cambios, pero en verdad es TODO LO CONTRARIO ¿Qué cómo puedes?

¡Con Pequeños Cambios!

Si eres de los que te quejas del tránsito no te pares en el paso de cebra, no aceleres cuando el semáforo este en amarillo, no salgas de la fila para meterte delante, no cambies del ultimo carril de la izquierda para doblar a la derecha, pero también si eres de los que te quejas de que ¨Todos los políticos son iguales¨ te invito a que no te dejes llevar de las #FakeNews y seas más crítico a la hora de pensar.

Hoy en día le estamos dando más valor a esas noticias falsas, a esas noticias sin comprobar donde se dice de todo en base a nada, estamos en el momento de la ¨inmediatez¨, esa que nos ponen un titular sensacionalista como un gancho para que entremos en su cuenta (click bait) y compartimos como innumerables grupos de WhatsApp.

¿Y si hacemos algo más? Y si antes de compartir nos ponemos a pensar ¿Será esto cierto? ¿Quién es el qué escribe? ¿Es un medio veraz? ¿En que beneficia esto al autor? Debemos ser más cautos en lo que compartimos.

Ahora que estamos en campaña electoral te invito a que pienses y antes de votar escucha las propuestas y plantéate ¿Y si hacemos algo más? No te conformes con un regidor que sólo aparece en campaña, no te conformes con un alcalde que sólo recoge la basura, no te conformes con que un diputado diga que va a ¨acabar con la corrupción¨, ¡NO! analiza y escucha PROPUESTAS que sean REALES y APLICABLES.

Como les comenté al inicio, todo empezó por un ¨debate de WhatsApp¨ sobre el reciclaje en la capital, algunos entendían que recoger la basura era más que suficiente, yo les había enviado una publicidad que me había llegado de Domingo Contreras donde hablaba de la industria del reciclaje y ahí se me ocurrió decirles ¿Y si hacemos algo más?

Y si le escribimos a Domingo Contreras: ¿Cómo vas a implementar la industria del reciclaje? ¿Cuánto le costará tu propuesta a la alcaldía? ¿Qué gana la ciudad? ¿No es una demagogia? ¿Tú que has hecho antes?

Si este mismo pensamiento lo aplicamos a todos los políticos que hoy nos piden nuestro voto, te aseguro que aunque no lo creas estaremos haciendo algo más.

Por Jacobo J. Mateo

Anuncios

Relacionado