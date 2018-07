¿Y si Grimaldi tiene alguito de razón? ¡Sueñen pilarines!

Tremendo revuelo han causado las declaraciones escritas enviadas a los medios por Víctor Grimaldi, donde denunciaba que existe un plan ¨para producir desordenes a partir del mes de agosto del 2018 similares a los que han ocurrido en varios países de América Latina, con el fin de presionar el desplazamiento del gobierno del Presidente Danilo Medina en la República Dominicana¨.

No sabemos porque tanta gente se sorprende por lo escrito y divulgado por Grimaldi, ya que solo habría que leer las proclamas de la llamada ¨marcha verde¨, difundidas y apoyadas por grupos de medios de comunicación y políticos irresponsables durante muchos meses, para ver que exactamente eso es lo que se pedía en cada lectura de las caminatas que realizaron durante todo el 2017.

La sustitución por medio de movilizaciones y denuncias, un método de desestabilización ampliamente usado en varios países de América Latina, es un arma que en manos de comunicadores frustrados y marcados por múltiples derrotas electorales y un grupo de politiqueros que sueñan entrar al Palacio Nacional por la puerta de atrás, no puede nunca descartarse en este país donde nos toca vivir.

Ademas, quienes están hablando de desestabilización son los miembros del Partido Revolucionario Moderno, en voz de algunos de sus dirigentes, como es el caso del candidato derrotado en las elecciones pasadas Luis Abinader, quien en unas declaraciones a un programa dijo dijo lo siguiente: ¨un intento de repostulación del Presidente Danilo Medina generaría un problema de desestabilidad y un grave problema de gobernabilidad para el país¨.

Pero no solo el, detrás de la denuncia de la señora diputada Faride Raful, ella misma en varias de sus entrevistas, ha resaltado la destitución de Dilma Roussef en Brasil y Pedro Pablo Kuczinsky en Perú, como ejemplos a seguir en casos de lo que ella llama corrupción e impunidad, que no tenemos dudas es el sueño dorado de los que saben que no cuentan con el favor mayoritario del electorado.

Porque resulta muy extraña la alharaca que ha provocado doña Raful con el tema de Joao Santana, cuando solo hay que buscar el interrogatorio tanto de este como de su esposa y socia Monica Moura para conocer de sus propios labios la verdad, esto esta publicado en un video de o Globo accesible a quien sepa algo de portugués y quiera entenderlo sin que, como sucede con alguna gente aquí, tengas los oídos obstruidos con cerumen.

Tanto Santana como Moura, … , dicen que NO RECIBIERON PAGOS PARA CAMPAÑAS DE PARTE DE ESA COMPAÑÍA EN LA REPÚBLICA DOMINICANA

Tanto Santana como Moura, ante preguntas directas sobre el pago de Odebretch a campañas electorales en diversas partes del mundo, dicen que NO RECIBIERON PAGOS PARA CAMPAÑAS DE PARTE DE ESA COMPAÑÍA EN LA REPÚBLICA DOMINICANA, incluso mencionan país por país donde recibieron contribuciones de parte de esa empresa a través del departamento de operaciones estructuradas, que era el encargado de repartir los sobornos, y repiten en todos los casos que no hubo ningún pago en el caso de nuestro país.

Y hay que aclarar lo siguiente, estas declaraciones sirvieron para que los publicistas brasileños recibieran una pena mínima, fue un acuerdo con el juez Sergio Moro y la fiscalía, y en estos casos si se hubiera demostrado que mintieron, cometieron perjurio o intentaron ocultar cualquier información, les condenaban a la pena máxima de cárcel, y nadie en su sano juicio va a creer que se iban a sacrificar protegiendo a alguien en la República Dominicana, eso solo cabe en la cabeza de algún o alguna orate cuyo afán de protagonismo le impide tener claras sus ideas.

Entonces si Abinader y la señora Raful hablan con tanto desparpajo de desestabilización, sustitución de gobierno, ingobernabilidad, todo de acuerdo a lo que ha sucedido en otros países de América Latina, en nuestro caso no sabemos si lo de Victor Grimaldi tiene algo que ver con esto, y ni siquiera si tiene toda la razón en lo que denuncia, pero sospechamos que ¨alguito¨ de razón debe de tener ante tantos bandazos que da esta oposición díscola y desubicada que nos gastamos los dominicanos.

A esto sumémosle que han hecho un llamado dizque a una ¨marcha del millón¨, que es la misma gente de la ¨marcha verde¨, apoyados por un grupito de irresponsables enquistados en los medios de comunicación, algunos soñando con provocar una ola de desordenes como los que ocurrieron en Haití hace pocos días, la mejor prueba para esto es buscar en las llamadas redes sociales llenas de expresiones de frustración, porque según algunos, aquí debería producirse un levantamiento popular.

En 1925 la escritora dominicana, educada en España, Abigail Medía, escribió una novela que narra las peripecias de una niña que vivía soñando y soñaba tanto que hasta soñaba que todos sus sueños, la mayoría de ellos utópicos e irrealizables, pues se hacían realidad; por eso una de las frases mas usadas en el libro es: ¨Sueña Pilarín…sueña¨

De ahí viene la frase que repetimos los dominicanos cada vez que escuchamos a alguien hablar de conseguir algo o provocar cualquier situación que es un imposible, ¡Sueña Pilarín!, es lo que repetimos y es el caso algunos en esa fijación onírica de desestabilizar o crear una situación de ingobernabilidad, como han comentado ciertos personajes conocidos en el país por sus ínfulas de líderes y conductores de masas, les podemos decir a estos ¨pilarines¨ que eso es un sueño que no se va a realizar.

Un solo ejemplo, en el día de ayer la Comisión Económica para América Latina (CEPAL), un organismo de las Naciones Unidas con sede en Chile, publicó cifras sobre el comportamiento de la economía en la República Dominicana que demuestran porque es un imposible, un sueño utópico e irreal el intentar crear un ambiente de desestabilización en nuestro país.

Dice la CEPAL que somos el país que en términos porcentuales mas ha crecido en inversión extranjera, un 48% de crecimiento en el 2017 comparado con el 2016, y somos a su vez receptores del 61% de toda la inversión extranjera directa que llegó a los países del Caribe, del total de US$5,835 millones de dólares, la República Dominicana recibió US$3,570 millones.

Dice la CEPAL, que ¨el crecimiento económico de la República Dominicana continúa impulsando el consumo y atrayendo inversionistas para todos los sectores, principalmente el turismo, la manufactura, los servicios de exportación, el sector electrizo y la minería¨, es decir, cuando se lee el informe completo nos podemos considerar un milagro económico en toda América Latina, un continente donde la inestabilidad y el bajo desempeño económico son la regla no la excepción.

Entonces en este escenario, los ¨perremé¨ pueden hablar todas las sandeces que quieran, teorizar sobre lo que ocurriría en caso de que Danilo decida presentarse de nuevo como candidato, los ¨verdes¨ pueden convocar a quien quieran a las calles, usar y a un conjunto de frustrados que se creen todavía ¨líderes de opinión¨ y no se han dado cuenta que son parte del pasado y hasta soñar con que entran al palacio a gobernar, todo esto no son mas que sueños de los muchos ¨pilarines¨ que existen en abundancia en la República Dominicana.

Por Humberto Salazar

