Y qué pasa ahora?!

El gobierno del PRM, asumió el 16 de agosto el control del poder democrático, encabezado por su correcto presidente Lic. Luis Rodolfo Abinader Corona. Triunfo obtenido en las elecciones democráticas de Julio, 2020.

Que si las masas humildes/ militancias que hoy lograron después de un ventarrón de siglos, oráculo del cáncer de la corrupción haber podido descojonar /extirpar sus tentáculos, permiten que este continúe haciendo metástasis, ya que para nadie es un secreto que gobierna Abinader, pero que el PLD, mantiene un boicot al nuevo momento democrático.

Los tradicionales corruptos, hoy fuera de la metálica miel, fomentan el desequilibrio democrático, porque no tienen mentiras para justificar el dinero saqueado al Estado Dominicano, léase , recursos del pueblo. La pieza oratoria de la toma de posición del hoy presidente Abinader fue muy humana y novedosa, pero también evidenció que no habrá sublimidad para la encorvada borrón y cuenta nueva

Desde el 16 de agosto de este 2020, no ha cesado la campaña sucia y desestabilizadora de los fariseos, que hace un tiempo entraron al gobierno en Chancletas y después de un largo tiempo salen con Fincas, yates y jipetas, además con dineros en el exterior, son asaltantes de envejecidas democráticas, utopías….

Antes del Almanaque Brístol, estos jineteros de pandemias, venían montando en los medios de comunicación campañas peligrosas, que pone en evidencia en crear un revuelo antidemocrático, pero la gente de Peña Gómez y la masificación de lo que votaron en contra de aquella añeja vorágine, tienen el civismo y la obligación de proteger el perfil democrático que representa el presidente de la República Dominicana, Lic. Abinader. Parece que los faraones del pasado, están jugando tal vez, a una hoguera chilena 1973/ República Dominicana 25 de Septiembre 1963…Pero olvidan que la noria no gira alreves..

Ahora de nuevo regresan aquellos Vaqueros constructores de ocasos, manipulando sus envenenadas/ marchitas moradas orquídeas, procedentes de añejos/ oscuros pantanos con el objetivo de crear en la población el fraudulento ejercicio de la frustración electoral y así provocar el Pan nuestro anti histórico, y que se desborden las alcantarillas, paciencia engañada, enajenada por leñadores del tiempo. La gente tiene que dormir al Son de este calor, envuelta en su pijama democrática, abrigada entre párrafos madrugadores de amapolas….

El presidente Abinader es un instrumento de resurrección democrática, debido a que nuestro sistema de libertad e independencia no soportaba más, que las garras del Covid_19 continuara perforando los bronquios famélicos de nuestra bandera tricolor, diezmada por esta corrupta pandemia política

¡El zafacón histórico trata de conspirar contra la Nueva Democracia. ¡Apoyemos este reciente, verdecido tiempo de Paz…!

Quien suscribe es periodista

Por Danilo Correa