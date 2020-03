Y mientras tanto, aquí estamos en casa…

Ya somos muchos los que estamos trabajando desde casa, los que estamos creando desde casa y los que estamos ayudando desde casa.

Durante este tiempo de prueba hay muchas cosas que hacer y muchas que no hacer, que lograrán que el camino sea más ameno y que podamos sacarle provecho a cada momento que quizás pudiera parecer insignificante.

Ya llevo varios días dándole sentido a todo esto, buscando más propósitos y más sueños que cumplir, encontrando nuevas formas de sanar y descubriendo diferentes alternativas para compartir en familia.

Como todos saben, creo firmemente en el poder de Dios y me lleno de gozo por su presencia en mi vida. En estos días de cuarentena, he estado hablándole a mi familia acerca de lo bonito que es caminar en su dirección y demostrándole el impacto que tiene orar juntos cada noche. Los resultados han sido sorprendentes y no les puedo explicar la felicidad que siento al saber que ellos también se refugian en la única y efectiva fuente sanadora que he conocido.

Por otro lado, en familia hemos estado arreglando la casa, cocinando juntos, escuchando música, estudiando con los niños de la casa, ejercitándonos y sin saberlo, indirectamente, todo esto tendrá grandes resultados como individuos. Porque esa fuerza y energía que el ser humano necesita, viene del amor y la fe que juntos estamos cultivando. Siempre lo he dicho: ‘’De las grandes crisis, vienen las mejores bendiciones’’.

Te invito a llenar ese tanque emocional y ese tanque espiritual que día a día nos exigen atención y por fin, esta pausa nos ayudará a darle mantenimiento. Desde el área que más te guste, aporta en tu casa o donde sea que te encuentres, descubre lo que tu alma esconde ya sea con libros, audios, series, películas, juegos de mesa, lluvia de ideas, programas en vivo, redes sociales o mejor aún, ESCUCHA A ESE DUENDESITO QUE VIVE CONTIGO Y AL QUE NUNCA HAS DECIDIDO ABRIRLE COMPLETAMENTE LA PUERTA.

Escrito Karla Patricia Zacarías Reinoso

